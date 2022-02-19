"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Норвичем"

Садио Мане Пропустив первым, "Ливерпуль" нашел в себе силы одержать победу в домашних стенах над "Норвичем" — 3:1.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп кардинально обновил стартовый состав по сравнению с выездом к "Интеру" посреди недели, оказав доверие Джо Гомесу, Костасу Цимикасу, Джордану Хендерсону, Наби Кейта, Алексу Окслейд-Чемберлену и Луису Диасу.

У "канареек" лишь Матиас Норманн поменял Пьера Ле-Мелу.

"Ливерпуль" сразу же принялся создавать моменты у ворот Ангусса Ганна, однако на 15-й минуте и "Норвичу" удалось показать зубы. Благодаря провалу обороны хозяев Теему Пукки вышел один на один по левому краю штрафной, но не смог пробить Алиссона.

Пара раз попытался взять игру на себя Мохамед Салах. Его первый удар был заблокирован, второй оказался неточным. На 38-й минуте Виргил Ван Дейк все-таки забил, однако арбитры зафиксировали офсайд.

"Канарейки" кое-как продержались до перерыва, а второй тайм неожиданно начали с гола. Милот Рашица нанес удар из-за пределов штрафной, и поле рикошета от Жоэля Матипа мяч полетел в противоход Алиссону — 0:1.

Нелепый гол разозлил хозяев, которые принялись давить пуще прежнего, и на 64-й минуте равновесие в счете было восстановлено. Это Садио Мане нанес удар в падении через себя из центра штрафной после паса Цимикаса головой — 1:1.

А уже на 67-й минуте "Ливерпуль" вышел вперед. Алиссон ввел мяч в игру от своих ворот на Салаха, который не лучшим образом обработал эту дальнюю передачу, но все-таки укротил снаряд и закатил его в пустые ворота, наказав покинувшего свои владения Ганна — 2:1.

Теперь "Норвичу" нужно было отыгрываться, однако гости оказались напрочь лишены мяча и выглядели просто беспомощно.

За 10 минут до конца интрига умерла. Хендерсон сделал передачу низом по центру на Диаса, который подработал мяч, а затем технично подсек его перед Ганном — 3:1.

Своим голом, как показалось, "Норвич" только разозлил соперника. Несмотря на тяжелый матч посреди недели, "Ливерпуль" нашел в себе силы совершить камбэк.

"Ливерпуль" — "Норвич". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Норвич, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2022 19:55

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Последние комментарии:




  1. roberto-89 19.02.2022 20:20 # roberto-89
    Ноттингем по всем фронтам обоссывает мочестыр сытей пхехехехехехехеххе куда им шлюхам из мочестыра тягаться с великим и могучим ЛФК ))))))

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  2. roberto-89 19.02.2022 20:18 # roberto-89
    Кейн дубль ))))))))

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  3. roberto-89 19.02.2022 20:15 # roberto-89
    А может сегодня все таки шпоры выепут лысую шарлатанку м ? Как думаешь маленькая моя труманк ? М ? Ехехеехехехехехехехехехехехехе

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  4. b84 19.02.2022 20:15 # b84
    Надо уже ставить вопрос о будущем Кейта и Окса. Просто никакущие, надеюсь Клопп все видит и понимает.

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  5. roberto-89 19.02.2022 20:14 # roberto-89
    А почему это полтарашка погорела м ? Потому что ЛФК ссыт сытей на ротан пхихихихихихихихихихихихихихихихихиххихихихихи пенсы с большой охотой нюхают жеппу великому ЛФК ПХИХИИХИХИХИХИХИХИХИХИХИХИХИХИХИХ

    (ответить)

  6. roberto-89 19.02.2022 20:11 # roberto-89
    ЛФК на троне
    Мочестыр сытей на старпоне пхехехееххехехехеехехех а маленькие пенсята сосут под шконкой пхихихихихихиихиххиихихиххихихихихихихихихихихих

    (ответить)

  7. true-manc 19.02.2022 20:08 # true-manc
    этот конченный петунхэм нужно жестко трахнуть за их отскок в первом туре. КОРОЛИ должны быть беспощадными сегодня.

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  8. roberto-89 19.02.2022 20:08 # roberto-89
    Удачи курам против шлюх из мочестыра сытей пхихихихихихихихихихихихи

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  9. b84 19.02.2022 20:08 # b84
    На удивление яркий, интересный и красивый матч. О потраченом времени не пожалел ни разу. Все по классике: сами создаем себе проблемы, сами выкарабкиваемся. Особенно порадовал гол с подачи Алиссона. Диаза с почином. Как говорится В ГОНКЕ.
    YNWA!!!

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  10. beatles-red 19.02.2022 20:07 # beatles-red
    Умеет лифак подрывать хэйтерюг. Сперва прикармливает, потом в сраку кидает им дуплетом несколько пригарных снарядов

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  11. mcferson 19.02.2022 20:07 # mcferson
    изи победка на расслабоне

    Ливерпуль - 6 ЛЧ
    МЮ - 3 ЛЧ
    Челси - 2 ЛЧ
    .

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    Пропасть
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    .еще пропасть.
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    еще немного
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    Манчестер Сити - НОЛЬ ЛЧ)))))))))))) азахахахахахха

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  12. ian 19.02.2022 20:06 # ian
    Руни поимел отпрыска САФа, представляю переживания красноносого

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  13. naby-keita 19.02.2022 20:05 # naby-keita
    Аххахаах найс горят пенсомразищи

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  14. flfc 19.02.2022 20:05 # flfc
    Труманя, наверное, гуся загонял, как пропустили

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  15. kukuruzzo 19.02.2022 20:05 # kukuruzzo
    Голы ништяковые. Молодцы.

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  16. roberto-89 19.02.2022 20:05 # roberto-89
    Пенсята обоссаны пхехехехехехехехехехехехехех на очереди лысая шарлатанка из обоссанного сытей пхихихихихиихихиххихииххихихихиих

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  17. progressive 19.02.2022 20:05 # progressive
    Норм так цыганская хуета полыхает. ЛОЛ

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  18. lovrentiy 19.02.2022 20:04 # lovrentiy
    Классный матч, сначала дали порадоваться двум дoлбaёбaм, болеющих за Сити, а потом распотрошили их хрупкие мечты.

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  19. fowler9 19.02.2022 20:04 # fowler9
    Ветка горения обоссаных пенсов

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  20. chelsiukpro 19.02.2022 20:04 # chelsiukpro
    С ПОБЕДОЙ И М П Е Р А Т О Р Ы!

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