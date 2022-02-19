"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Норвичем"

Пропустив первым, "Ливерпуль" нашел в себе силы одержать победу в домашних стенах над "Норвичем" — 3:1.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп кардинально обновил стартовый состав по сравнению с выездом к "Интеру" посреди недели, оказав доверие Джо Гомесу, Костасу Цимикасу, Джордану Хендерсону, Наби Кейта, Алексу Окслейд-Чемберлену и Луису Диасу.



У "канареек" лишь Матиас Норманн поменял Пьера Ле-Мелу.



"Ливерпуль" сразу же принялся создавать моменты у ворот Ангусса Ганна, однако на 15-й минуте и "Норвичу" удалось показать зубы. Благодаря провалу обороны хозяев Теему Пукки вышел один на один по левому краю штрафной, но не смог пробить Алиссона.



Пара раз попытался взять игру на себя Мохамед Салах. Его первый удар был заблокирован, второй оказался неточным. На 38-й минуте Виргил Ван Дейк все-таки забил, однако арбитры зафиксировали офсайд.



"Канарейки" кое-как продержались до перерыва, а второй тайм неожиданно начали с гола. Милот Рашица нанес удар из-за пределов штрафной, и поле рикошета от Жоэля Матипа мяч полетел в противоход Алиссону — 0:1.



Нелепый гол разозлил хозяев, которые принялись давить пуще прежнего, и на 64-й минуте равновесие в счете было восстановлено. Это Садио Мане нанес удар в падении через себя из центра штрафной после паса Цимикаса головой — 1:1.



А уже на 67-й минуте "Ливерпуль" вышел вперед. Алиссон ввел мяч в игру от своих ворот на Салаха, который не лучшим образом обработал эту дальнюю передачу, но все-таки укротил снаряд и закатил его в пустые ворота, наказав покинувшего свои владения Ганна — 2:1.



Теперь "Норвичу" нужно было отыгрываться, однако гости оказались напрочь лишены мяча и выглядели просто беспомощно.



За 10 минут до конца интрига умерла. Хендерсон сделал передачу низом по центру на Диаса, который подработал мяч, а затем технично подсек его перед Ганном — 3:1.



Своим голом, как показалось, "Норвич" только разозлил соперника. Несмотря на тяжелый матч посреди недели, "Ливерпуль" нашел в себе силы совершить камбэк.



"Ливерпуль" — "Норвич". Отчет о матче