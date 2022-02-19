Жоржиньо по-прежнему мечтает поиграть у Гвардиолы

Полузащитник "Челси" Жоржиньо признался, что по-прежнему мечтает поиграть у главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

В 2018 году Жоржиньо был на пороге перехода в "Сити", но в последний момент решил последовать за своим наставником по "Наполи" Маурицио Сарри в "Челси".



Тем не менее, Жоржиньо до сих пор жалеет, что так и не поработал с Гвардиолой, которым он восхищается со времен "Барселоны".



"Я не должен был перейти в "Челси". Предполагалось, что я отправлюсь в другой клуб. Другой английский клуб".



"Однако случилось так, как случилось, и я оказался в "Челси". С "Челси" все произошло очень быстро. Я уже был в Лондоне, когда увидел их предложение, и я сказал: "Давайте сделаем это".



"Да, я по-прежнему мечтаю поиграть у Гвардиолы. Не знаю, случится ли это. Но да, он является эталоном для меня. Когда я был ребенком, то наблюдал, как его "Барселона" с Роналдиньо, Хави и Иньестой выигрывает все, что только можно", — цитирует Жоржиньо Football Italia.