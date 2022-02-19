О'Хара: "Рангник выглядит школьным учителем"

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара сравнил наставника "Манчестер Юнайтед" Ральфа Рангника со "школьным учителем".

По мнению О'Хары, Рангник так и не смог сделать из игроков "Юнайтед" настоящую команду, потому что у Ральфа нет никакого авторитета в раздевалке.



"Мне Ральф кажется абсолютным самозванцем в клубе. Я не знаю, чем этот парень занимается там. Он выглядит школьным учителем у бровки. Кто-то вроде него был моим тренером в уличной команде, настолько это плохо".



"Игроки просто смотрят сквозь этого парня. Даже наблюдать его у бровки нелепо. Я никогда не видел ничего подобного в "Манчестер Юнайтед". Они выглядят совершенно беззубо, совершенно потерянными, а игроки не верят в своего тренера".



"Это видно по их действиям на поле — они не верят даже в себя, это горстка отдельных игроков. Дайте им настоящего тренера, тренера топ-уровня, и я гарантирую вам, их игра и результаты улучшатся", — сообщил О'Хара talkSPORT.