Мартинес: "У "Эвертона" невероятное будущее"

Экс-главный тренер "Эвертона" Роберто Мартинес уверен, что "ирисок" ждет "невероятное будущее" при Фрэнке Лэмпарде.

В остатке этого сезона "Эвертон" вынужден вести борьбу за выживание в Премьер-Лиге, однако Мартинес воодушевлен приходом Лэмпарда на тренерский мостик и предвкушает переезд своего бывшего клуба на новый стадион.



"Думаю, у "Эвертона" невероятное будущее. Через два года — а это ничто в футболе — у них будет новый стадион, и это станет новым началом для них".



"Эвертон" — большой клуб в плане ожиданий. Фанаты здесь знают, что значит выигрывать лигу, выигрывать трофеи. Это было давно, но это часть ДНК и часть природы этого клуба".



"Это очень сложная ситуация, когда ты набрал только 22 очка в 22 матчах Премьер-Лиги. Однако ты смотришь на то, как Фрэнк Лэмпард взялся за работу, и чувствуешь, что это вдохнуло новую жизнь в некоторых игроков".



"Заключительная треть сезона может стать очень захватывающей для всех фанатов "Эвертона", — сообщил Мартинес BBC.