Агент: "Арсенал" остался зол после сорвавшейся покупки Влаховича"

Агент Пабло Бентакур рассказал, что "Арсенал" остался зол сорвавшимся приобретением нападающего Душана Влаховича в январе.

"Арсенал" охотился за Влаховичем почти все зимнее трансферное окно. Канониры" надеялись использовать в качестве части сделки арендуемого "Фиорентиной" Лукаса Торрейру, чьи интересы Бентакур и представляет.



Душан тянул с ответом до конца месяца, а затем предпочел сменить "Фиорентину" на "Ювентус", и это решение 22-летнего серба разозлила "канониров", чьи усилия были помножены на ноль.



"Арсенал" остался слегка зол, потому что они хотели Влаховича. "Фиорентина" хотела продать его, но агент сказал игроку, что тот должен отправиться в "Ювентус", — цитирует Бентакура Football.London.