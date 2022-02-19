Тухель признал, что "Челси" не хватает стабильности для борьбы за титул

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что его команде не хватает стабильности для борьбы за титул Премьер-Лиги.

За год с небольшим работы Тухеля на "Стэмфорд Бридж" "синие" зарекомендовали себя кубковой командой, выиграв Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.



Однако стабильно демонстрировать хорошие результаты на длинной дистанции "Челси" пока не удается, следствием чего стало возросшее до 16 очков отставание от "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге. И Тухель собирается этим заняться.



"Нам удается проявлять себя с лучшей стороны в кубковых матчах, что может быть только хорошей вещью. Но мы должны признать, что сезон Премьер-Лиги не состоит только из матчей на вылет".



"Стать чемпионом сложнейшего соревнования в Европе — это вызов другого плана. Это требует дополнительных качеств, которыми нам нужно обзавестись и над которыми мы должны неустанно работать. Мы должны быть реалистами и осознать, что мы так отстали из-за слишком большого количества ничьих".



"Клубный Чемпионат Мира придаст нам импульс, потому что мы доказали, что сложные матчи нам по зубам. Мы способны выдерживать давление и давать результат, находясь под давлением".



"Поэтому, как я считаю, нам не нужно сомневаться или переставать верить. Однако нам нужно поправить некоторые вещи в плане стабильности. Нам нужно кое-что улучшить, и мы не остановимся, пока не сделаем это", — цитирует Тухеля Daily Mail.