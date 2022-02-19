"Тоттенхэм" готов обратиться к Почеттино в случае уходе Конте

Антонио Конте и Маурисио Почеттино Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви готов вернуть Маурисио Почеттино, если главный тренер "шпор" Антонио Конте покинет свой пост.

С момента назначения Конте в "Тоттенхэме" не прошло и четырех месяцев, а будущее Антонио уже является предметом для спекуляций в прессе.

При этом Конте сам подогревает эти слухи, жалуясь на недостаточную поддержку на трансферном рынке и на то, что проблемы "шпор" оказались гораздо глубже, чем он предполагал.

Сейчас в "Тоттенхэме" появились реальные опасения, что Конте уйдет из клуба по окончании сезона, и в таком случае, утверждает The Telegraph, Леви собирается обратиться к Почеттино, которого он уволил в ноябре 2019.

Сейчас у Маурисио не все гладко в ПСЖ, и высока вероятность, что грядущим летом аргентинский специалист покинет "Парк де Пренс".

Правда, в борьбе за Почеттино "Тоттенхэм" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Реала".


Метки Конте, Леви, Почеттино, ПСЖ, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2022 13:00

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  1. sufferwell 19.02.2022 13:51 # sufferwell
    Позорники

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  2. quavo 19.02.2022 13:34 # quavo
    Падший клубешко

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  3. alexomck 19.02.2022 13:21 # alexomck
    уходе уходи

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  4. hunter022 19.02.2022 13:07 # hunter022
    Выбор между Реалом и курятниом пакет выберет первых.

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