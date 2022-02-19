Са верит, что "Вулверхэмптон" способен попасть в Лигу Чемпионов

Голкипер "Вулверхэмптона" Жозе Са считает, что его команда способна пробиться в Лигу Чемпионов.

Прошлым летом Са пополнил португальскую диаспору на "Молинью", заменив на последнем рубеже ушедшего в "Рому" Руя Патрисиу. Так Жозе стал частью команды, которая пропустила только 17 голов в 23 матчах Премьер-Лиги.



У "Вулверхэмптона" вторая лучшая оборона в дивизионе, и это позволяет "волкам" находиться всего в шести очках позади четвертого "Манчестер Юнайтед" при двух матчах в запасе. И Са настроен ворваться в топ-4 — если не в этом сезоне, то в одном из следующих.



"Здесь удивительная обстановка. У нас много португальских игроков, и поскольку мы играем за пределами своей страны, то мы — Рубен (Невеш), Жоау Моутиньо, Педру Нету — как семья".



"Мы словно стая, и это одна из причин, почему мы выступаем хорошо. Если я совершу ошибку, мои друзья меня подстрахуют. Если один из них совершит ошибку, я постараюсь подстраховать их".



"Можем ли мы попасть в Лигу Чемпионов? Конечно. Если никто не уйдет, ели клуб пригласит еще одного-двух игроков, то да. С этим составом мы способны добиться очень хороших вещей".



"Мы вне радаров, но это нормально, потому что люди в Англии зациклены на "большой шестерке" и своих игроках. Но мы делаем свою работу, и мы занимаем хорошую позицию", — сообщил Са Daily Mail.