Ван де Бек хочет остаться в "Эвертоне" насовсем

Полузащитник Донни Ван де Бек надеется остаться в "Эвертоне" после истечения своей аренды из "Манчестер Юнайтед".

Не сумев покинуть "Юнайтед" прошлым летом после кошмарного дебютного сезона, в заключительный день зимнего трансферного окна Ван де Бек все-таки вырвался из плена, присоединившись к "Эвертону" на правах аренды до конца сезона.



Арендное соглашение двух клубов не предусматривает опции или обязательства по выкупу, однако Daily Star утверждает, что 24-летний голландец уже принял решение насчет своего долгосрочного будущего.



Ван де Бек намерен остаться в "Эвертоне", если "ириски" избегут вылета из Премьер-Лиги и смогут согласовать его стоимость.



Донни не хочет возвращаться на скамейку запасных в "Юнайтед", тогда как в "Эвертоне" ему гарантирована игровая практика при Фрэнке Лэмпарде, который очень верит в экс-игрока "Аякса".