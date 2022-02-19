Ван де Бек хочет остаться в "Эвертоне" насовсем

Донни Ван де Бек Полузащитник Донни Ван де Бек надеется остаться в "Эвертоне" после истечения своей аренды из "Манчестер Юнайтед".

Не сумев покинуть "Юнайтед" прошлым летом после кошмарного дебютного сезона, в заключительный день зимнего трансферного окна Ван де Бек все-таки вырвался из плена, присоединившись к "Эвертону" на правах аренды до конца сезона.

Арендное соглашение двух клубов не предусматривает опции или обязательства по выкупу, однако Daily Star утверждает, что 24-летний голландец уже принял решение насчет своего долгосрочного будущего.

Ван де Бек намерен остаться в "Эвертоне", если "ириски" избегут вылета из Премьер-Лиги и смогут согласовать его стоимость.

Донни не хочет возвращаться на скамейку запасных в "Юнайтед", тогда как в "Эвертоне" ему гарантирована игровая практика при Фрэнке Лэмпарде, который очень верит в экс-игрока "Аякса".


Метки Ван де Бек, Манчестер Юнайтед, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2022 11:00

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  1. redwhitegun 19.02.2022 11:07 # redwhitegun
    Они не вылетят, думаю в остатке сезона будет хороший отрезок

    (ответить)

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