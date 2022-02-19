Ван де Бек хочет остаться в "Эвертоне" насовсем
Полузащитник Донни Ван де Бек надеется остаться в "Эвертоне" после истечения своей аренды из "Манчестер Юнайтед".
Не сумев покинуть "Юнайтед" прошлым летом после кошмарного дебютного сезона, в заключительный день зимнего трансферного окна Ван де Бек все-таки вырвался из плена, присоединившись к "Эвертону" на правах аренды до конца сезона.
Арендное соглашение двух клубов не предусматривает опции или обязательства по выкупу, однако Daily Star утверждает, что 24-летний голландец уже принял решение насчет своего долгосрочного будущего.
Ван де Бек намерен остаться в "Эвертоне", если "ириски" избегут вылета из Премьер-Лиги и смогут согласовать его стоимость.
Донни не хочет возвращаться на скамейку запасных в "Юнайтед", тогда как в "Эвертоне" ему гарантирована игровая практика при Фрэнке Лэмпарде, который очень верит в экс-игрока "Аякса".
19.02.2022 11:00
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Они не вылетят, думаю в остатке сезона будет хороший отрезок
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