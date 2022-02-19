Мерсон назвал двух игроков, которых должен купить "Арсенал"
Легенда "Арсенала" Пол Мерсон назвал двух игроков, которых нужно приобрести "канонирам".
В этом сезоне у "Арсенала" появились реальные шансы впервые с 2016 года финишировать в топ-4 Премьер-Лиги, однако Мерсон убежден, что команда Микеля Артеты способна на гораздо большее.
Мерсон хочет, чтобы владелец лондонского клуба Стэн Кроенке потратился на нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина и полузащитника "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза.
"Арсенал" никогда не станет королями Англии и не будет выигрывать по несколько трофеев, пока Стэн Кроенке занят тратой денег на обновление "Эмирейтс".
"Думаю, им не хватает только нападающего топ-уровня, чтобы стать претендентом на титул, но им не быть на вершине, пока Кроенке помышляет о другом".
"Пойди и купи Доминика Калверт-Левина. Пойди и купи Джеймса Уорд-Проуза в полузащиту. Потраться на них, а не на стадион. Серьезно".
"Мы едва увидели, что Кроенке сделал с "ЛА Рэмс". Он создал команду, готовую побеждать сейчас, и они выиграли Супербоул".
"Если сравнить это с тем, что он делает с "Арсеналом", то становятся ясны его намерения насчет "Арсенала" — их нет!"
"Если бы он хотел добиться чего-нибудь серьезного с "Арсеналом", то он бы это уже сделал! Обновление стадиона? Это так, словно ты обладаешь красивым домом и ухаживаешь за ним, чтобы он не потерял в цене", — сообщил Мерсон Daily Star.
19.02.2022 10:00
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покупать ДКЛ точно надо. а может и Ришарлисона за компанию, ему уж точно пора на повышение. в любом случае разочаровывающий сезон заставит игроков попроситься на выход, а Эвертону остается лишь не продешевить с их продажей.
а вот Уорд-Проуз не решит их проблем в полузащите. Сотон набрал хороший ход и должен финишировать где-то в районе 6-9 места, что позволит ему не разочаровываться в клубе. Стоит отметить, что святые потеряли двух важных исполнителей в лице Вестергора и Ингза, но при этом пережили их уход. не сказать, что совсем безболезненно, так как первую половину сезона Сотон провел не на своем уже привычном уровне. Думаю, что летом Сотон поддержит своего тренера парой качественных трансферов, а в планы самого Ральфа точно не входит расставание со своим капитаном.
лучше обратить внимание на других полузащитников в клубах не из топ 6 - Ндиди, Тилеманс, Невеш, Филлипс, Биссума, а может и Санчес из Лилля. первые четверо уже готовые исполнители, которые поднимут класс команды. они явно уровнем выше Джака и как минимум не хуже Партея, который на мой взгляд проводит неоднозначный сезон.
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они же уже старики оба, зачем если есть мартинелли и смит роу
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