Мерсон назвал двух игроков, которых должен купить "Арсенал"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон назвал двух игроков, которых нужно приобрести "канонирам".

В этом сезоне у "Арсенала" появились реальные шансы впервые с 2016 года финишировать в топ-4 Премьер-Лиги, однако Мерсон убежден, что команда Микеля Артеты способна на гораздо большее.



Мерсон хочет, чтобы владелец лондонского клуба Стэн Кроенке потратился на нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина и полузащитника "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза.



"Арсенал" никогда не станет королями Англии и не будет выигрывать по несколько трофеев, пока Стэн Кроенке занят тратой денег на обновление "Эмирейтс".



"Думаю, им не хватает только нападающего топ-уровня, чтобы стать претендентом на титул, но им не быть на вершине, пока Кроенке помышляет о другом".



"Пойди и купи Доминика Калверт-Левина. Пойди и купи Джеймса Уорд-Проуза в полузащиту. Потраться на них, а не на стадион. Серьезно".



"Мы едва увидели, что Кроенке сделал с "ЛА Рэмс". Он создал команду, готовую побеждать сейчас, и они выиграли Супербоул".



"Если сравнить это с тем, что он делает с "Арсеналом", то становятся ясны его намерения насчет "Арсенала" — их нет!"



"Если бы он хотел добиться чего-нибудь серьезного с "Арсеналом", то он бы это уже сделал! Обновление стадиона? Это так, словно ты обладаешь красивым домом и ухаживаешь за ним, чтобы он не потерял в цене", — сообщил Мерсон Daily Star.