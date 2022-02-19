"Челси" может отказаться от покупки Райса из-за Галлахера

"Челси" может отказаться от покупки полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса из-за стремительного прогресса Конора Галлахер.

Как сообщает Evening Standard, "синие" находятся под большим впечатлением от того, как Галлахер проводит этот сезон за "Пэлас" на правах аренды. Конор забил семь голов и отдал три результативные передачи в 21 матче Премьер-Лиги.



Своей блестящей игрой за "орлов" Галлахер сделал серьезную заявку на то, чтобы стать полноценным членом первой команды "Челси" со следующего сезона.



Ради того, чтобы дать шанс Галлахеру, "Челси" даже может отказаться от покупки Райса. Конор в любом случае вернется на "Стэмфорд Бридж" грядущим летом, тогда как для приглашения Деклана пришлось бы выложить около 100 миллионов фунтов.



Добавим, что Галлахер находится в системе "Челси" с восьми лет, но пока не сыграл ни одного официального матча за "синих".