Тухель похвалил "суперважного" Аспиликуэту

Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что защитник Сесар Аспиликуэта "суперважен" для него и для команды.

Победа "Челси" в финале клубного Чемпионата Мира означает, что за свои без малого 10 лет на "Стэмфорд Бридж" Аспиликуэта выиграл каждый доступный трофей.



Известный английский тренер Нил Уорнок по этому поводу заявил, что Сесару просто повезло, однако Тухель так не считает и явно не настроен терять 32-летнего испанца, чей контракт истекает в конце сезона.



"Он всегда был важен, а что касается планов, то у футбольного тренера они рассчитаны максимум на 10-14 дней".



"Однако он суперважен, он суперважен с самого первого дня. У нас всегда были хорошие отношения. Это всегда важно, и тренер всегда к этому стремится".



"Он становится лучше с каждым сыгранным матчем. Он лидер, и он подает пример. Это всегда суперприятно".



"Он собрал так много трофеев и провел невероятную карьеру в одном клубе. Это нечто выдающееся", — цитирует Тухеля The Independent.