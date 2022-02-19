Гвардиола рассказал, что "Сити" сделал четыре предложения по Кейну

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что прошлым летом его клуб сделал четыре предложения о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Прошлым летом Кейн был трансферной целью номер один "Сити". "Горожане" были готовы заплатить свыше 100 миллионов фунтов за Харри, однако президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви заблокировал сделку.



Тем не менее, у Гвардиолы совершенно нет никаких претензий к своим боссам. Хосеп точно знает, что "Сити" сделал все возможное.



"За свои 11-12 лет карьеры я никогда не расстраивался, если клубу не удавалось что-либо сделать на трансферном рынке. И я никогда не разжигал огонь здесь, потому что я представляю клуб, а клуб всегда поддерживает меня — и с лихвой".



"Когда мы что-либо обсуждаем и не можем договориться, мы делаем это внутри. Мы пытались заполучить его (Кейна), но сделка была ничуть не близка, потому что "Тоттенхэм" дал ясно понять, что ничего не будет. Когда они говорят "нет" второй раз, третий, четвертый, то это конец".



"Сейчас вы можете сказать: "Харри Кейн не перешел, а у вас и так все хорошо". Но мы не можем знать. Мы проиграли "Тоттенхэму" (в первом туре) и проиграли "Лестеру" на Суперкубок Англии. И я не знаю, что произойдет в следующие несколько недель".



"Клуб дал мне игроков, и я всегда доволен тем, что имею. Дальше мне нужно показать, на что мы способны вместе. Возможно, будь у меня чистый нападающий, мы бы играли с нападающим, а так имеющимся игрокам приходится адаптироваться".



"Я знаю, что клуб делает лучшее для меня. Когда мы проигрываем, то мы расстроены, но никто не тычет в тебя пальцем: "Это твоя вина, твоя вина, твоя вина". Мы этого не делаем. Поэтому я счастлив здесь. В других клубах в случае поражения тебя сразу спрашивают: "В чем проблема?" — цитирует Гвардиолу The Guardian.