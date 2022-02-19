Рангник уверен, что улучшил атмосферу в раздевалке МЮ

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что ему удалось улучшить атмосферу в команде.

На протяжении всего времени работы Рангника в "Юнайтед" не утихают слухи о проблемах в раздевалке команды.



Рангник признает, что у него были недовольные игроки, которые хотели играть больше, однако зимнее трансферное окно помогло Ральфу улучшить ситуацию.



"Я в курсе того, что пишут в газетах. Исходя из своего личного опыта в последние 11-12 недель, я могу сказать, что до закрытия трансферного окна здесь действительно были несчастные игроки, поскольку наш состав был слишком большим, и слишком много игроков чувствовали, что они не смогу получать игровое время".



"В этом плане ситуация определенно улучшилась. Атмосфера в раздевалке стала лучше, чем несколько недель назад".



"Нам важно играть хорошо и показывать сплоченность на футбольном поле. Мы должны играть в свой лучший футбол и выигрывать матч. Это те вещи, на которые мы можем повлиять", — цитирует Рангника Sky Sports.