26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 19 февраля, восемью поединками стартует 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — НЬЮКАСЛ 15:30 Онлайн-трансляция



"Вест Хэм" выиграл только пять из 14 последних матчей в Премьер-Лиге — против семи побед в 11 первых в этом сезоне. "Ньюкасл" набрал 11 очков в пяти последних поединках чемпионата, тогда как в 18 первых — только 10 баллов. "Сороки" одержали три победы в четырех последних выездах к "молотобойцам" в Премьер-Лиге.



Защитник "Вест Хэма" Курт Зума оправился после недомогания, которое заставило его пропустить предыдущий матч. Анджело Огбонна и Артур Масуаку остаются в лазарете.



Капитан "Ньюкасла" Джамаал Льюис вернулся в строй посл болезни. Киран Триппьер едва перенес операцию на сломанной стопе. У Хавьера Манкильо травма лодыжки.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЧЕЛСИ 18:00 Онлайн-трансляция



"Кристал Пэлас" одержал только две победы в 13 последних матчах Премьер-Лиги и ни одной в пяти последних. "Челси" не играл в Премьер-Лиге с 23 января, когда одолел "Тоттенхэм" (0:2), оформив всего лишь свою вторую победу в восьми последних поединках чемпионата. "Синие" выиграли все восемь последних встреч с "орлами" в Премьер-Лиге.



Из-за условий своей аренды за "Пэлас" не сыграет полузащитник Конор Галлахер. Шейху Куяте готов выйти на поле впервые с возвращения с Кубка Африки.



Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт вне игры с травмой связок лодыжки. Рис Джеймс приступает к полноценным тренировкам на следующей неделе. Рубен Лофтус-Чик уже в порядке.



САУТГЕМПТОН — ЭВЕРТОН 18:00



"Саутгемптон" проиграл только один из 10 последних матчей во всех соревнованиях. Победа 3:0 над "Лидсом" в прошлый уикенд стала для "Эвертона" всего лишь второй в 16 последних поединках Премьер-Лиги. "Святые" рискуют проиграть третью подряд встречу с "ирисками" в чемпионате, чего не случалось с 1992 года.



"Саутгемптон" по-прежнему не может рассчитывать на Натана Теллу. Натан Редмонд возобновил тренировки. Ян Беднарек и Мохамед Эльюнусси оправились после небольших болячек.



Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко, пропустивший два последних матча, переболел коронавирусом и снов готов играть. Бен Годфри, Йерри Мина, Фабиан Дельф и Демарай Грей травмированы.



ЛИВЕРПУЛЬ — НОРВИЧ 18:00 Онлайн-трансляция



"Ливерпуль" не проиграл ни одного из 15 последних домашних матчей в Премьер-Лиге, шесть последних выиграв с общим счетом 17:1. "Норвич" может похвастать только одной победой в 25 последних поединках в высшем дивизионе. "Красные" выиграли 13 из 15 последних встреч с "канарейками" в Премьер-Лиге (2 ничьи), в процессе забив 47 голов.



Нападающий Диогу Жота не поможет "Ливерпулю" из-за проблем с лодыжкой. Остальные игроки в порядке.



"Норвич" лишился до конца сезона Адама Иду. Тим Крул и Лукас Рупп все еще отсутствуют, но Озан Кабак уже поправился.



БРАЙТОН — БЕРНЛИ 18:00



"Брайтон" выиграл только один из восьми последних домашних матчей в Премьер-Лиге (5 ничьих, 2 поражения). "Бернли" не знает побед уже 12 поединков кряду во всех соревнованиях, что является повторением худшей серии клуба при Шоне Дайче. Восемь из 12 последних встреч этих соперников в чемпионате завершились вничью.



Защитник "Брайтона" Льюис Данк, удаленный против "Манчестер Юнайтед" посреди недели, отбывает дисквалификацию. Энок Мвепу и Джереми Сармьенто продолжают лечиться.



Нападающий Ваут Вегхорст должен сыграть за "Бернли", несмотря на проблемы с пяткой. Чарли Тэйлор и Йохан Берг Гудмундссон идут на поправку, но вернуться на поле пока не готовы.



АСТОН ВИЛЛА — УОТФОРД 18:00



"Астон Вилла" выиграла только один из семи последних матчей во всех соревнованиях. "Уотфорд" не знает побед уже 11 поединков кряду в Премьер-Лиге, набрав в них только два очка. "Вилланы" потерпели лишь одно поражение в девяти последних домашних встречах с "шершнями" в чемпионате (6 побед, 2 ничьи).



Защитник "Виллы" Эзри Конса дисквалифицирован. Бертрану Траоре не дает играть задняя поверхность бедра.



Впервые за три месяца в старте "Уотфорда" может выйти Исмаила Сарр. Питер Этебо вернулся к тренировкам в общей группе после надрыва мышцы бедра.



АРСЕНАЛ — БРЕНТФОРД 18:00 Онлайн-трансляция



С шестой попытки, против "Вулверхэмптона" в прошлый уикенд, "Арсенал" все-таки одержал свою первую победу в 2022 году во всех соревнованиях. Безголевой ничьей против "Кристал Пэлас" в прошлую субботу "Брентфорд" прервал серию из пяти поражений подряд в чемпионате. "Пчелы" могут стать первым новичком Премьер-Лиги, сделавшим дубль против "канониров" в течение одного сезона, со времен "Блэкберна" в 1992/93.



Пропустивший два последних матча защитник "Арсенала" Такехиро Томиясу восстановился после травмы икроножной мышцы. Габриэль Мартинелли отбывает дисквалификацию.



Полузащитник Кристиан Эриксен пока не готов дебютировать за "Брентфорд". Айвен Тоуни пройдет фитнес-тест.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ТОТТЕНХЭМ 20:30 Онлайн-трансляция



С поражения от "Кристал Пэлас" в октябре "Манчестер Сити" набрал 43 очка в Премьер-Лиге из 45 возможных, забив 41 гол и пропустив восемь. "Тоттенхэм" надеется избежать четвертого подряд поражения в Премьер-Лиге, что последний раз случалось в октябре-ноябре 2004. "Горожане" уступили лишь однажды в 12 последних домашних встречах со "шпорами" во всех соревнованиях — 1:2 в феврале 2016.



Полузащитник "Сити" Джек Грилиш не успевает залечить свою голень к субботе. Такж остаются вне игры Габриэль Жезус и Коул Палмер.



Защитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер вернулся в строй после травмы бедра. Яфет Танганга и Оливер Скипп команде не помогут. Неназванный игрок заразился COVID-19.