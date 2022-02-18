"Фиорентина" собирается выкупить Торейру у "Арсенала"

"Фиорентина" собирается выкупить полузащитника Лукаса Торрейру у "Арсенала" по окончании этого сезона.

Невыразительно отыграв прошлый сезон за "Атлетико" на правах аренды, на эту кампанию Торрейра был командирован в "Фиорентину".



Лукас отлично себя чувствует у "фиалок", приняв участие в 22 матчах, и агент 26-летнего уругвайца Пабло Бентакур ожидает, что его клиент уже не вернется в "Арсенал".



"Это логично, что "Фиорентина" хочет его выкупить, потому что он играет очень хорошо. Он вновь демонстрирует стабильную и динамичную игру. Лукас счастлив во Флоренции, и я думаю, они оставят его у себя. Сейчас он один из самых обожаемых фанатами игроков", — сообщил Бентакур Sport890.