УЕФА отклонил апелляцию "Сити" на удаление Уолкера

УЕФА оставил в силе трехматчевую дисквалификацию защитника "Манчестер Сити" Кайла Уолкера.

Напомним, в прошлом месяце УЕФА расширил дисквалификацию Уолкера, который был удален в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг".



Свое решение дисциплинарная комиссия УЕФА мотивировала тем, что Кайл совершил умышленную грубость. "Сити" с этим не согласился и подал апелляцию.



А сейчас УЕФА объявил, что протест "горожан" был отклонен. Пропустив первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Спортинга", 31-летний англичанин должен будет пропустить еще две игры в еврокубках.



Добавим, в первой встрече со "Спортингом" на позиции правого защитника "Сити" сыграл Джон Стоунс. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола признался, что к этому его подтолкнула неубедительная игра Александра Зинченко против "Норвича".