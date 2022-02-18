Конте: "Леви очень хорошо знает мои мысли"

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что у него нет проблем с президентом клуба Даниэлем Леви.

В своем интервью Sky Italy на этой неделе Конте выразил разочарование активностью "Тоттенхэма" в зимнее трансферное окно, заявив, что после января "шпоры" стали только слабее.



На пресс-конференции в пятницу Конте извинился за созданную шумиху, а также прояснил свои отношения с Леви, который отныне запретил Антонио общаться с итальянской прессой.



"В своем последнем интервью я сказал, что в численном отношении "Тоттенхэм" стал слабее, потому что мы потеряли четырех игроков — четырех важных игроков, которые стоили кучу денег — и подписали только двух".



"Если прежде я привык работать с 20-30 игроками, то теперь у меня 18 игроков, и в количественном отношении мы действительно чуть ослабели".



"Затем я также сказал, что благодаря Кулусевски и Бентакуру наш состав стал более сбалансированным".



"Думаю, я очень ясно выразился, и я не понимаю, почему кто-то пытается увидеть проблему во мне. Это касается не только меня — в прошлом было много историй о проблемах между тренером и президентом этого клуба".



"Президент очень хорошо знает мои мысли. У меня нет необходимости идти к медиа и говорить с ними. Президент очень хорошо знает, что я пойду прямо к нему, если мне нужно что-то сказать".



"Прошу прощения за вызванное беспокойство. Это связано еще и с тем, что я дал интервью итальянскому медиа".



"Теперь мой клуб не хочет, чтобы я общался с итальянскими медиа, потому что из-за перевода мои мысли могут быть искажены", — цитирует Конте Sky Sports.