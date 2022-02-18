Кейн определится со своим будущим летом

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн дождется окончания сезона, прежде чем примет решение насчет своего будущего.

Приход Антонио Конте на тренерский мостик "Тоттенхэма" определенно взбодрил 28-летнего Кейна, который до этого несколько месяцев находился в депрессии по поводу несостоявшегося трансфера в "Манчестер Сити".

Тем не менее, этот сезон складывается разочаровывающим образом для Харри, чья команда вылетела из Европы и Кубка Лиги, а в Премьер-Лиге потерпела три поражения кряду и откатилась на восьмое место.

В прессе ходили слухи, что "Тоттенхэм" может попытаться поднять боевой дух Кейна, предложив Харри новый контракт, однако Evening Standard утверждает, что в данный момент капитан сборной Англии не заинтересован в переговорах насчет этого.

Кейн предпочитает дождаться окончания сезона и посмотреть, получит ли Конте поддержку на трансферном рынке. Уже после этого Харри решит, как ему быть дальше.

Даже если "Сити" не вернется за Кейном, от контракта которого остается два полных года, у Харри может появиться другой вариант с большим клубом — "Манчестер Юнайтед", помышляющим о назначении бывшего наставника "шпор" Маурисио Почеттино.


Метки Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2022 19:00

Количество просмотров Просмотров: 353

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Последние комментарии:




  1. bes-ter 18.02.2022 19:23 # bes-ter
    Подпишет контракт, а потом ныть будет опять

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  2. scauzer11 18.02.2022 19:17 # scauzer11
    и в каком моменте он определился?

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  3. alexomck 18.02.2022 19:17 # alexomck
    Он каждый год определяется

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  4. unclearness 18.02.2022 19:04 # unclearness
    Как его хозяин лысий еврей Леви скажет, так и будет
    Кейн тут мало что решает

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