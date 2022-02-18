Кейн определится со своим будущим летом
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн дождется окончания сезона, прежде чем примет решение насчет своего будущего.
Приход Антонио Конте на тренерский мостик "Тоттенхэма" определенно взбодрил 28-летнего Кейна, который до этого несколько месяцев находился в депрессии по поводу несостоявшегося трансфера в "Манчестер Сити".
Тем не менее, этот сезон складывается разочаровывающим образом для Харри, чья команда вылетела из Европы и Кубка Лиги, а в Премьер-Лиге потерпела три поражения кряду и откатилась на восьмое место.
В прессе ходили слухи, что "Тоттенхэм" может попытаться поднять боевой дух Кейна, предложив Харри новый контракт, однако Evening Standard утверждает, что в данный момент капитан сборной Англии не заинтересован в переговорах насчет этого.
Кейн предпочитает дождаться окончания сезона и посмотреть, получит ли Конте поддержку на трансферном рынке. Уже после этого Харри решит, как ему быть дальше.
Даже если "Сити" не вернется за Кейном, от контракта которого остается два полных года, у Харри может появиться другой вариант с большим клубом — "Манчестер Юнайтед", помышляющим о назначении бывшего наставника "шпор" Маурисио Почеттино.
18.02.2022 19:00
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Подпишет контракт, а потом ныть будет опять
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и в каком моменте он определился?
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Он каждый год определяется
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Как его хозяин лысий еврей Леви скажет, так и будет
Кейн тут мало что решает
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