Рангник исключает смену капитана "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заверил, что не обсуждал с Харри Магуайром и Криштиану Роналду смену капитана команды.

Ранее в пятницу Магуайр был вынужден выступить с опровержением громкой истории, опубликованной изданием Daily Mirror, о желании Рангника передать повязку Роналду на остаток сезона.



Сам Рангник тоже коснулся этой темы на пресс-конференции, выразив свою поддержку самому дорогому защитнику мира.



"Это абсолютная чепуха. Я никогда не разговаривал ни с кем из игроков о возможной смене капитана. Харри всецело осведомлен об этом, как и Криштиану со всеми остальными игроками".



"Для меня в этом никогда не было проблемы. Только я решаю, кому быть капитаном, и мне не нужно разговаривать об этом с другими людьми. Харри — наш капитан и останется таковым до конца сезона. Мне нечего добавить к этому", — цитирует Рангника Sky Sports.