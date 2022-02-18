Рангник исключает смену капитана "Юнайтед"

Харри Магуайр Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заверил, что не обсуждал с Харри Магуайром и Криштиану Роналду смену капитана команды.

Ранее в пятницу Магуайр был вынужден выступить с опровержением громкой истории, опубликованной изданием Daily Mirror, о желании Рангника передать повязку Роналду на остаток сезона.

Сам Рангник тоже коснулся этой темы на пресс-конференции, выразив свою поддержку самому дорогому защитнику мира.

"Это абсолютная чепуха. Я никогда не разговаривал ни с кем из игроков о возможной смене капитана. Харри всецело осведомлен об этом, как и Криштиану со всеми остальными игроками".

"Для меня в этом никогда не было проблемы. Только я решаю, кому быть капитаном, и мне не нужно разговаривать об этом с другими людьми. Харри — наш капитан и останется таковым до конца сезона. Мне нечего добавить к этому", — цитирует Рангника Sky Sports.


Метки капитаны, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Рангник, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2022 18:00

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  1. alexomck 18.02.2022 19:21 # alexomck
    Повязку ещё летом нужно было Фернандешу отдать и не тянуть Руналду назад в команду. Но этож МЮ - ничего личного, просто бизнес.

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