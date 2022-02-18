Клопп пока не знает, когда вернется Жота

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп исключил участие нападающего Диогу Жоты в матче Премьер-Лиги против "Норвича" в субботу.

Напомним, Жота повредил свою правую лодыжку в победном для "Ливерпуля" матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Интера" в минувшую среду.



Диогу, забившему 17 голов в этом сезоне, до сих пор не поставлен окончательный диагноз, но прямо сейчас португалец играть не готов.



"Он не будет доступен в этот уикенд, но степень повреждения до сих пор неясна".



"Нам нужно дополнительно его обследовать. Это касается некоторых связок в области лодыжки".



"Поэтому в данный момент возможно всякое. Он может вернуться в строй очень быстро, но, к сожалению, может быть и наоборот. Так что нам нужно подождать".



"Каждый видел его фото с защитной обувью. Это нормальная процедура, даже когда ты просто чувствуешь какой-то дискомфорт. Но матч на выходных он точно пропустит", — цитирует Клоппа Sky Sports.