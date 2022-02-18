Хау: "Надеемся, Триппьер вернется до окончания сезона"

Наставник "Ньюкасла" Эдди Хау не смог пообещать, что защитник Киран Триппьер вернется до окончания этого сезона.

31-летний Триппьер великолепно вписался в команду Хау после своего перехода из "Атлетико" за 12 миллионов фунтов в прошлом месяце.



Киран забил по голу со штрафного в двух последних матчах, но как раз против "Астон Виллы" в прошлое воскресенье он получил перелом плюсневной кости стопы.



Эта травма потребовала операции, и пока нет ясности, вернется Триппьер хотя бы в мае.



"Вчера он перенес операцию, которая прошла хорошо, так что это позитивная новость. В данный момент времени я не знаю, как долго он будет отсутствовать".



"Мы надеемся, что он вернется до окончания сезона. Очевидно, что это серьезная травма, и это большой удар по нам, потому что он играл так хорошо", — цитирует Хау Sky Sports.