Магуайр опроверг слухи о конфликте с Роналду

Харри Магуайр и Криштиану Роналду Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр опроверг слухи о своей борьбе за власть в раздевалке с нападающим Криштиану Роналду.

Накануне издание Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщило, что рулевой "Юнайтед" Ральф Рагник задумал передать капитанскую повязку на остаток сезона от Магуайра к Роналду, заодно попросив последнего стать наставником для молодежи.

Такого рода история возмутила Харри, который на сей раз сделал исключение и прокомментировал газетную публикацию.

"Я видел много ложных историй об этом клубе, и эта — очередная из них. Я не собираюсь комментировать все, что пишут, но в данном случае мне нужно было прояснить ситуацию. У нас сплоченная команда, и мы сосредоточены на воскресном матче. Всем хорошего дня", — написал Магуайр в твиттере.


Метки капитаны, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Рангник, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 18.02.2022 15:44 # superperez101
    сложно представить как печот у фанатов мю от этого днаря
    а он еще и капитанит

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  2. jack-4poker 18.02.2022 15:41 # jack-4poker
    этот обмудок тупой имеет власть? ебаное тупое недоразумение

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  3. mancunia-planet 18.02.2022 15:12 # mancunia-planet
    Даже Джонс, не игравший 100 лет и то лучше Маги. Есть Байи ещё. Почему бы не усадить на лавку этого дэбила

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  4. ilovemanutd 18.02.2022 15:06 # ilovemanutd
    И так проблем хватает, так ещё и журналисты давят, которым очевидно платят Ливерпуль, МС и прочие хейтеры

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