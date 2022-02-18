Магуайр опроверг слухи о конфликте с Роналду

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр опроверг слухи о своей борьбе за власть в раздевалке с нападающим Криштиану Роналду.

Накануне издание Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщило, что рулевой "Юнайтед" Ральф Рагник задумал передать капитанскую повязку на остаток сезона от Магуайра к Роналду, заодно попросив последнего стать наставником для молодежи.



Такого рода история возмутила Харри, который на сей раз сделал исключение и прокомментировал газетную публикацию.



"Я видел много ложных историй об этом клубе, и эта — очередная из них. Я не собираюсь комментировать все, что пишут, но в данном случае мне нужно было прояснить ситуацию. У нас сплоченная команда, и мы сосредоточены на воскресном матче. Всем хорошего дня", — написал Магуайр в твиттере.