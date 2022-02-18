Магуайр опроверг слухи о конфликте с Роналду
Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр опроверг слухи о своей борьбе за власть в раздевалке с нападающим Криштиану Роналду.
Накануне издание Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщило, что рулевой "Юнайтед" Ральф Рагник задумал передать капитанскую повязку на остаток сезона от Магуайра к Роналду, заодно попросив последнего стать наставником для молодежи.
Такого рода история возмутила Харри, который на сей раз сделал исключение и прокомментировал газетную публикацию.
"Я видел много ложных историй об этом клубе, и эта — очередная из них. Я не собираюсь комментировать все, что пишут, но в данном случае мне нужно было прояснить ситуацию. У нас сплоченная команда, и мы сосредоточены на воскресном матче. Всем хорошего дня", — написал Магуайр в твиттере.
18.02.2022 15:00
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сложно представить как печот у фанатов мю от этого днаря
а он еще и капитанит
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этот обмудок тупой имеет власть? ебаное тупое недоразумение
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Даже Джонс, не игравший 100 лет и то лучше Маги. Есть Байи ещё. Почему бы не усадить на лавку этого дэбила
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И так проблем хватает, так ещё и журналисты давят, которым очевидно платят Ливерпуль, МС и прочие хейтеры
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