Райт: "Конте знает, что совершил ошибку, перейдя в "Тоттенхэм"

Легенда "Арсенала" Ян Райт считает, что наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте пожалел о своем решении возглавить "шпор".

Конте тренирует "Тоттенхэм" только три месяца, но в последнее время, как заметил Райт, в речах итальянского специалиста сквозит разочарование.



Кажется, что Конте недооценил глубину проблем в лондонском клубе, и Райт ожидает, что летом Антонио оставит эту работу.



"Он так говорит, словно только осознал, где оказался. Это сбивает с толку, учитывая положение "Тоттенхэма".



"Он отверг их летом. Говорили, что у него не было возможности привести свой штаб и что это не та работа, которую он хочет".



"Поэтому это странно, что после ухода Нуну (Эшпириту Санту) он передумал и взялся за эту работу, которая раньше ему не подходила".



"По его интервью и всему тому, что я читаю насчет Антонио Конте в данный момент, я делаю вывод, что это не то, чего он хотел".



"Он словно признает: "Возможно, я совершил ошибку". Такое впечатление у меня складывается. И он получил контракт только на 18 месяцев".



"Я не уверен, что он задержится в клубе дольше этого сезона. Если задержится, я буду очень удивлен, потому что я не могу понять, в чем его стимул", — цитирует Райта Daily Express.