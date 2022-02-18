Райт: "Конте знает, что совершил ошибку, перейдя в "Тоттенхэм"
Легенда "Арсенала" Ян Райт считает, что наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте пожалел о своем решении возглавить "шпор".
Конте тренирует "Тоттенхэм" только три месяца, но в последнее время, как заметил Райт, в речах итальянского специалиста сквозит разочарование.
Кажется, что Конте недооценил глубину проблем в лондонском клубе, и Райт ожидает, что летом Антонио оставит эту работу.
"Он так говорит, словно только осознал, где оказался. Это сбивает с толку, учитывая положение "Тоттенхэма".
"Он отверг их летом. Говорили, что у него не было возможности привести свой штаб и что это не та работа, которую он хочет".
"Поэтому это странно, что после ухода Нуну (Эшпириту Санту) он передумал и взялся за эту работу, которая раньше ему не подходила".
"По его интервью и всему тому, что я читаю насчет Антонио Конте в данный момент, я делаю вывод, что это не то, чего он хотел".
"Он словно признает: "Возможно, я совершил ошибку". Такое впечатление у меня складывается. И он получил контракт только на 18 месяцев".
"Я не уверен, что он задержится в клубе дольше этого сезона. Если задержится, я буду очень удивлен, потому что я не могу понять, в чем его стимул", — цитирует Райта Daily Express.
18.02.2022 14:00
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парик типичный физручело. без сильного подбора игроков ничего не может.
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