"Ньюкасл" готов сделать все возможное, чтобы заполучить защитника "Лилля" Свена Ботмана грядущим летом.

Ботман быль целью номер один "Ньюкасла" в зимнее трансферное окно. Свен был готов присоединиться к команде Эдди Хау, однако "Лилль" отклонил предложение "сорок" почти в 50 миллионов фунтов.



С тех пор появились слухи, что "Милан" и "Тоттенхэм" попытаются приобрести Ботмана грядущим летом, однако местное издание Chronicle Live утверждает, что клуб с "Сент-Джеймс Парк" готов дать бой другим претендентами на Свена.



Благодаря своим новым владельцам "Ньюкасл" без проблем сможет перебить предложение любого другого клуба по Ботману, и ключевым фактором для 22-летнего голландца обещают стать спортивные амбиции "сорок".



Также "Ньюкасл" сохраняет интерес к Диего Карлосу из "Севильи" и считает центр обороны одной из наиболее проблемных зон в команде.