Конте: "Гвардиола — лучший тренер в мире"

Хосеп Гвардиола и Антонио Конте Рулевой "Тоттенхэма" Антонио Конте назвал своего коллегу Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" лучшим тренером в мире.

Потерпев три поражения кряду в Премьер-Лиге, в ближайшую субботу "Тоттенхэм" совершит выезд на "Этихад" к действующему чемпиону.

Конте восхищается работой Гвардиолы и в чем-то даже завидует своему коллеге, который имеет безусловную поддержку руководства клуба.

"Думаю, мы говорим о лучшем тренере в мире, потому что во многих командах, во многих различных ситуациях он показывал что хорош в создании кое-чего важного. Если клуб поддерживает его и хочет инвестировать, как это было в "Барселоне", "Баварии" и "Манчестер Сити", тогда он оправдает это доверие".

"Повторюсь: когда видишь команду Гвардиолы, то видишь четкую идею футбола и понимаешь, что над этой командой проделана большая работа. Поэтому для меня он является лучшим тренером в мире".

"На мой взгляд, "Манчестер Сити" — фаворит на победу в лиге в этом сезоне, а также один из фаворитов в Лиге Чемпионов, потому что мы говорим о команде, которая сильна в каждом аспекте. Я не вижу у них слабых мест", — цитирует Конте Daily Mail.


Метки Гвардиола, Конте, Манчестер Сити, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2022 12:00

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  1. hunter022 18.02.2022 12:19 # hunter022
    Целый грузовик камней дон Антонио закинул в огород руководства курятника.

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  2. alexomck 18.02.2022 12:16 # alexomck
    Лучший тренер с занозой в попе:)

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  3. true-manc 18.02.2022 12:14 # true-manc
    Это правда

    только портовые ху*сосы будут спорить

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  4. yxaxaxaxaxa 18.02.2022 12:05 # yxaxaxaxaxa
    ахаха Конте лох, не видит слабых мест , зато Клопп видит и выносит эту помойку 5:1 в ЛЧ

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