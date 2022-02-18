Конте: "Гвардиола — лучший тренер в мире"

Рулевой "Тоттенхэма" Антонио Конте назвал своего коллегу Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" лучшим тренером в мире.

Потерпев три поражения кряду в Премьер-Лиге, в ближайшую субботу "Тоттенхэм" совершит выезд на "Этихад" к действующему чемпиону.



Конте восхищается работой Гвардиолы и в чем-то даже завидует своему коллеге, который имеет безусловную поддержку руководства клуба.



"Думаю, мы говорим о лучшем тренере в мире, потому что во многих командах, во многих различных ситуациях он показывал что хорош в создании кое-чего важного. Если клуб поддерживает его и хочет инвестировать, как это было в "Барселоне", "Баварии" и "Манчестер Сити", тогда он оправдает это доверие".



"Повторюсь: когда видишь команду Гвардиолы, то видишь четкую идею футбола и понимаешь, что над этой командой проделана большая работа. Поэтому для меня он является лучшим тренером в мире".



"На мой взгляд, "Манчестер Сити" — фаворит на победу в лиге в этом сезоне, а также один из фаворитов в Лиге Чемпионов, потому что мы говорим о команде, которая сильна в каждом аспекте. Я не вижу у них слабых мест", — цитирует Конте Daily Mail.