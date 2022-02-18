Лэмпард под впечатлением от Ван де Бека

Фрэнк Лэмпард и Донни Ван де Бек Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард признался, что находится под большим впечатлением от полузащитника Донни Ван де Бека.

Арендованный у "Манчестер Юнайтед" Ван де Бек стал первым новичком "Эвертона" при Лэмпарде. В прошлый уикенд Донни сыграл все 90 минут против "Лидса" и поспособствовал победе 3:0.

Лэмпард надеется, что своей игрой за "ирисок" Ван де Бек сможет заткнуть своих критиков, которые ставили под сомнение его мастерство в период пребывания Донни в "Юнайтед".

"Я под большим впечатлением в профессиональном плане. Я абсолютно впечатлен его физическими кондициями, его игровой формой с момента, как он пришел и я смог увидеть его на тренировках и в матчах".

"Однако это не удивляет, если вы можете видеть, как он тренируется. Несмотря на свои трудности в "Манчестер Юнайтед", он остается игроком топ-уровня. Он был таковым, когда "Манчестер Юнайтед" покупал его и когда он выступал за "Аякс", противостоя мне".

"Трудные времена — это неприятно, и на это можно реагировать по-разному. Однако он показал, что всегда есть выход, если ты не будешь опускать руки и продолжишь упорно трудиться. Люди всегда будут уважать тебя за это".

"Теперь у него есть возможность демонстрировать свой талант на постоянной основе, и я надеюсь, так и будет", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.


Метки Ван де Бек, Лэмпард, Манчестер Юнайтед, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2022 11:00

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  1. true-manc 18.02.2022 12:15 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  2. insomniac 18.02.2022 11:23 # insomniac
    да это даже слепому ежу понятно. только тренеры МЮ считают что погбецо и фред это хорошие полузащитники, а Донни даже 30 минут не заслуживает. та же фигня с Байи. при наличии этого быстрого и цепкого бэка в составе играет каличный Магуайр.

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  3. mancunia-planet 18.02.2022 11:16 # mancunia-planet
    удачи

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