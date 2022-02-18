Лэмпард под впечатлением от Ван де Бека
Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард признался, что находится под большим впечатлением от полузащитника Донни Ван де Бека.
Арендованный у "Манчестер Юнайтед" Ван де Бек стал первым новичком "Эвертона" при Лэмпарде. В прошлый уикенд Донни сыграл все 90 минут против "Лидса" и поспособствовал победе 3:0.
Лэмпард надеется, что своей игрой за "ирисок" Ван де Бек сможет заткнуть своих критиков, которые ставили под сомнение его мастерство в период пребывания Донни в "Юнайтед".
"Я под большим впечатлением в профессиональном плане. Я абсолютно впечатлен его физическими кондициями, его игровой формой с момента, как он пришел и я смог увидеть его на тренировках и в матчах".
"Однако это не удивляет, если вы можете видеть, как он тренируется. Несмотря на свои трудности в "Манчестер Юнайтед", он остается игроком топ-уровня. Он был таковым, когда "Манчестер Юнайтед" покупал его и когда он выступал за "Аякс", противостоя мне".
"Трудные времена — это неприятно, и на это можно реагировать по-разному. Однако он показал, что всегда есть выход, если ты не будешь опускать руки и продолжишь упорно трудиться. Люди всегда будут уважать тебя за это".
"Теперь у него есть возможность демонстрировать свой талант на постоянной основе, и я надеюсь, так и будет", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.
18.02.2022 11:00
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Последние комментарии:
КОРОЛЬ!!!
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да это даже слепому ежу понятно. только тренеры МЮ считают что погбецо и фред это хорошие полузащитники, а Донни даже 30 минут не заслуживает. та же фигня с Байи. при наличии этого быстрого и цепкого бэка в составе играет каличный Магуайр.
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удачи
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