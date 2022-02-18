Лэмпард под впечатлением от Ван де Бека

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард признался, что находится под большим впечатлением от полузащитника Донни Ван де Бека.

Арендованный у "Манчестер Юнайтед" Ван де Бек стал первым новичком "Эвертона" при Лэмпарде. В прошлый уикенд Донни сыграл все 90 минут против "Лидса" и поспособствовал победе 3:0.



Лэмпард надеется, что своей игрой за "ирисок" Ван де Бек сможет заткнуть своих критиков, которые ставили под сомнение его мастерство в период пребывания Донни в "Юнайтед".



"Я под большим впечатлением в профессиональном плане. Я абсолютно впечатлен его физическими кондициями, его игровой формой с момента, как он пришел и я смог увидеть его на тренировках и в матчах".



"Однако это не удивляет, если вы можете видеть, как он тренируется. Несмотря на свои трудности в "Манчестер Юнайтед", он остается игроком топ-уровня. Он был таковым, когда "Манчестер Юнайтед" покупал его и когда он выступал за "Аякс", противостоя мне".



"Трудные времена — это неприятно, и на это можно реагировать по-разному. Однако он показал, что всегда есть выход, если ты не будешь опускать руки и продолжишь упорно трудиться. Люди всегда будут уважать тебя за это".



"Теперь у него есть возможность демонстрировать свой талант на постоянной основе, и я надеюсь, так и будет", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.