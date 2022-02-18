"Лидс" видит в Марше замену для Бьелсы

Джесси Марш является приоритетным выбором "Лидса" на случай ухода своего главного тренера Марсело Бьелсы.

Бьелса сделал огромный вклад в развитие "Лидса", где он трудится с 2018 года. Марсело вернул "белых" в Премьер-Лигу после 16 лет отсутствия.



Однако контракт Бьелсы истекает через четыре месяца, и клубу, который уже вовсю разрабатывает планы на следующий сезон, нужна ясность насчет будущего Марсело.



Как утверждает The Telegraph, "Лидс" хочет быть готовым на случай ухода Бьелсы. Клуб с "Элланд Роуд" приметил Марша в качестве наиболее подходящего кандидата на замену 66-летнему аргентинцу.



В данный момент Марш находится без клуба, будучи уволенным из "РБ Лейпциг" в декабре, спустя полгода после своего назначения, однако Джесси зарекомендовал себя с лучшей стороны в двух других клубах семейства Red Bull, "Нью-Йорк Ред Буллз" из МЛС и австрийском "Ред Булл".



Интерес к 48-летнему американцу, который завоевал два титула МЛС в качестве игрока, также проявляет "Атлетик" из Бильбао.