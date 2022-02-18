"Арсенал" отказался сотрудничать со Spotify

"Арсенал" отклонил предложение компании Spotify о покупке прав на переименование стадиона "Эмирейтс".

Прямо сейчас Spotify находится на пороге заключения спонсорского контракта с "Барселоной" по переименованию "Ноу Камп" стоимостью 236 миллионов фунтов.



Сделка со Spotify является настоящей спасительной соломинкой для "Барселоны", которая значительно поправит ситуацию с долгом и вдобавок получит деньги на летние трансферы.



Однако Daily Mirror стало известно, что Spotify обратилась к "Барселоне" лишь после того, как от сотрудничества с популярным стриминговым сервисом отказался "Арсенал".



Сооснователь Spotify Даниэль Эк ранее пытался купить "Арсенал" у Стэна Кроенке и надеялся, что спонсорский контракт по переименованию "Эмирейтс" станет первым шагом по налаживанию отношений с нынешним владельцем лондонского клуба.



Сделки по переименованию стадионов являются крайне выгодными для футбольных клубов, потому что их справедливую стоимость сложно оценить. Фактически это "бесплатные деньги" для клубов.