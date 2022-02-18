"Арсенал" отказался сотрудничать со Spotify

Даниэль Эк "Арсенал" отклонил предложение компании Spotify о покупке прав на переименование стадиона "Эмирейтс".

Прямо сейчас Spotify находится на пороге заключения спонсорского контракта с "Барселоной" по переименованию "Ноу Камп" стоимостью 236 миллионов фунтов.

Сделка со Spotify является настоящей спасительной соломинкой для "Барселоны", которая значительно поправит ситуацию с долгом и вдобавок получит деньги на летние трансферы.

Однако Daily Mirror стало известно, что Spotify обратилась к "Барселоне" лишь после того, как от сотрудничества с популярным стриминговым сервисом отказался "Арсенал".

Сооснователь Spotify Даниэль Эк ранее пытался купить "Арсенал" у Стэна Кроенке и надеялся, что спонсорский контракт по переименованию "Эмирейтс" станет первым шагом по налаживанию отношений с нынешним владельцем лондонского клуба.

Сделки по переименованию стадионов являются крайне выгодными для футбольных клубов, потому что их справедливую стоимость сложно оценить. Фактически это "бесплатные деньги" для клубов.


Метки Spotify, Арсенал, Барселоны, спонсоры, стадионы, Эмирейтс

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2022 09:00

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  1. lfc-krr 18.02.2022 09:11 # lfc-krr
    Контракт Spotify с комиком и автором подкастов Джо Роганом обошёлся сервису в $200 млн — NYT

    6ля, чувак в соло 200 млн поднял. А Барсе предлагают за 200+ переименовать стадион?

    Вообще безумные бабки, канешна.. особенно для подкастера

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  2. hunter022 18.02.2022 09:06 # hunter022
    Пришлось бы разорвать контракт с Эмирейтс у которого права до 2028 года.

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  3. lfc-krr 18.02.2022 09:06 # lfc-krr
    У Кронке плохой вкус

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