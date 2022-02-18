Эдегор: "Мы создаем нечто особенное"

Полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор чувствует, что "канониры" создают "нечто особенное" под руководством своего главного тренера Микеля Артеты.

В этом сезоне у "Арсенала" есть реальные шансы впервые с 2016 года финишировать в топ-4 Премьер-Лиги. "Канониры" находятся в четырех очках позади занимающего четвертую позицию "Манчестер Юнайтед", но сыграли на три матча меньше.



23-летний Эдегор испытывает восторг по поводу перспектив "Арсенала" и ожидает, что его команда продолжить прогрессировать.



"Думаю, у нас очень, очень интересный коллектив: много молодых игроков, много жаждущих успеха игроков".



"У меня есть ощущение, что мы создаем нечто особенное здесь, совместно со всеми игроками и персоналом".



"То, что мы пытаемся делать, выглядит интересно, и я очень рад быть частью этой команды. Надеюсь, мы продолжим становиться лучше с каждым матчем. Посмотрим, куда это нас заведет", — цитирует Эдегора Evening Standard.