Жота вернулся в Ливерпуль на костылях

Нападающему "Ливерпуля" Диогу Жоте потребовались костыли во время возвращения домой из Италии.

Напомним, травма лодыжки Жоты омрачила победу "Ливерпуля" со счетом 0:2 над "Интером" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов в среду вечером.



Как сообщает Daily Mirror, из-за сложных погодных условий команда Юргена Клоппа осталась на ночевку в Милане и назад в "Ливерпуль" улетела только в четверг утром.



По возвращении домой Диогу сразу же отправился на углубленное обследование, результаты которого пока неизвестны, однако 25-летний португалец перемещался на костылях и в защитном сапоге на правой ноге.



Пожалуй, главная интрига касательно Жоты заключается в том, успеет ли Диогу восстановиться до финала Кубка Лиги против "Челси" 27 февраля.