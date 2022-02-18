Жота вернулся в Ливерпуль на костылях
Нападающему "Ливерпуля" Диогу Жоте потребовались костыли во время возвращения домой из Италии.
Напомним, травма лодыжки Жоты омрачила победу "Ливерпуля" со счетом 0:2 над "Интером" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов в среду вечером.
Как сообщает Daily Mirror, из-за сложных погодных условий команда Юргена Клоппа осталась на ночевку в Милане и назад в "Ливерпуль" улетела только в четверг утром.
По возвращении домой Диогу сразу же отправился на углубленное обследование, результаты которого пока неизвестны, однако 25-летний португалец перемещался на костылях и в защитном сапоге на правой ноге.
Пожалуй, главная интрига касательно Жоты заключается в том, успеет ли Диогу восстановиться до финала Кубка Лиги против "Челси" 27 февраля.
18.02.2022 07:00
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найс прикормили пенсов перед финалом, а там ХУЯК БОг Футбола Ориги порешает
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За неделю всё заживёт, зря синежопые радуются. Джота - наш Джокер!
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Всё будет збс, всё будет хорошо (с) отец Шиморо
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Збсь ой как збсь! (с)
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Очнулся - гипс!
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