Жота вернулся в Ливерпуль на костылях

Диогу Жота Нападающему "Ливерпуля" Диогу Жоте потребовались костыли во время возвращения домой из Италии.

Напомним, травма лодыжки Жоты омрачила победу "Ливерпуля" со счетом 0:2 над "Интером" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов в среду вечером.

Как сообщает Daily Mirror, из-за сложных погодных условий команда Юргена Клоппа осталась на ночевку в Милане и назад в "Ливерпуль" улетела только в четверг утром.

По возвращении домой Диогу сразу же отправился на углубленное обследование, результаты которого пока неизвестны, однако 25-летний португалец перемещался на костылях и в защитном сапоге на правой ноге.

Пожалуй, главная интрига касательно Жоты заключается в том, успеет ли Диогу восстановиться до финала Кубка Лиги против "Челси" 27 февраля.


Метки Жота, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2022 07:00

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  1. largo-winch 18.02.2022 08:12 # largo-winch
    найс прикормили пенсов перед финалом, а там ХУЯК БОг Футбола Ориги порешает

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  2. apl-nash 18.02.2022 07:40 # apl-nash
    За неделю всё заживёт, зря синежопые радуются. Джота - наш Джокер!

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  3. bmw-e34 18.02.2022 07:36 # bmw-e34
    Всё будет збс, всё будет хорошо (с) отец Шиморо

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  4. selta 18.02.2022 07:31 # selta
    Збсь ой как збсь! (с)

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  5. chop 18.02.2022 07:06 # chop
    Очнулся - гипс!

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