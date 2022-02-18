Фабиу Карвалью. Португальский "дачник" на службе Ее Величества

Академия "Фулхэма" в последние годы работает очень продуктивно, и очередной ее талант — португальский паренек с английским паспортом Фабиу Карвалью, едва не ставший этой зимой игроком "Ливерпуля". Трансфер сорвался в последний момент, но нет сомнений в том, что вингер вскоре окажется в Премьер-Лиге — с "Фулхэмом" или без него.

"Фулхэм" не слишком сопротивлялся продаже своей звездочки, только осенью закрепившейся в основном составе ,по простой причине — контракт Карвалью с "дачниками" истекает летом и на его продаже зимой можно было бы заработать больше. Многие болельщики "Фулхэма" возмущены тем, что парень, который больше похож на школьника, чем на профессионального футболиста, ведет себя столь прагматично, но те, кто знают Фабиу близко, отмечают: он полностью сосредоточен на футболе.



Несостоявшийся переход Карвалью в "Ливерпуль" стал одной из самых обсуждаемых тем во время зимнего трансферного окна, но сам Фабиу просто отключился от соцсетей и сосредоточился на футболе — он в любом случае остался бы в "Фулхэме" до конца сезона по условиям сделки с "Ливерпулем", потому и не собирался покидать "Крейвен Коттедж" в скором времени. Тут комфортно и ему, и его родителям, которые в свое время приняли решение перебраться на Туманный Альбион из солнечного Лиссабона.



Фабиу родился в пригороде Лиссабона Торрес Ведрас и три года занимался футболом в академии "Бенфики", но в 11-летнем возрасте перебрался вместе с родителями в Лондон, где начал играть за скромнейший клуб "Бэлхэм", где и был замечен скаутами "Фулхэма".



"Бэлхэм" — проект известного в Лондоне кинопродюсера и по совместительству футбольного менеджера Грега Крутвелла, который основал эту команду в 2011 году в качестве взрослого клуба для воспитанников его же академии. Сейчас "Бэлхэм" играет на девятом уровне английской футбольной пирамиды, и главная его цель — давать игровую практику воспитанникам академии Крутвелла, не пристроенным в профессиональные клубы.



Уже сам факт того, что эта структура, созданная сыном театральных актеров, дала молодежной сборной Англии такого кадра, как Карвалью, говорит о том, что старания энтузиаста не пропали даром. Выбор самого игрока в пользу сборной Англии был сделан в 15-летнем возрасте, уже в "Фулхэме", когда Фабиу вызвали в сборную Англии U-16. Крутвелл был тем человеком, который помог семье Карвалью обжиться в Лондоне и получить гражданство Великобритании. Он до сих пор близок с Фабиу и уверенно говорит о том, что этот парень всегда будет сохранять искреннюю любовь к футболу.



Когда Крутвелл впервые увидел Фабиу, тому было 11 лет, и он почти не говорил по-английски, но позволил своим ногам говорить за себя, когда присоединился к молодежной команде "Бэлхэма". С тех пор прошло восемь лет, но Фабиу остается все тем же увлеченным футболом пареньком, что и в момент своего прихода в "Бэлхэм".



Крутвелл: "Фабиу очень хорошо справился с давлением от трансферного окна. Я видел его две недели назад, он был в Мотспур Парке и смотрел, как некоторые из его товарищей играют за команду U-23. Я поболтал с ним и спросил, как он справляется с шумом, который его окружает. Он просто ответил, что не заходит в соцсети, а предпочитает в свободное время гулять в парке. Это его обычное времяпровождение. Он все еще ребенок, и я уверен: окажется он в "Ливерпуле", "Реале" или "Барселоне" — он будет точно таким же".



"Ливерпуль" вел переговоры по Карвалью весь день 31 января. После того, как удалось согласовать трансферную стоимость вингера и обратную аренду в "Фулхэм" до конца сезона, клубы просто не смогли оформить документы в срок.



Это был не первый случай, когда Карвалью оказался в центре трансферной борьбы. "Фулхэм" был первым клубом, который заметил его в "Бэлхэме", когда он засветился на молодежном турнире в Гилфорде, но затем подоспели и скауты топ-клубов.



Крутвелл: "Скауты из "Челси" просматривали его, когда узнали, что "Фулхэм" заинтересовался этим игроком. Вслед за ними прибыли скауты "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" — последние прибыли прямо в школу, чтобы забрать Фабиу на экскурсию в Каррингтон, что было довольно сюрреалистично".



"Затем его пригласили "Ливерпуль" и "Челси", но с самого начала Фабиу больше всего нравился "Фулхэм". Родители Карвалью не были ослеплены базой "Челси" в Кобхэме и поездкой в Каррингтон — они мыслили шире и понимали, что в "Фулхэме" у их сына будет больше шансов заявить о себе".



В тот момент Фабиу выбрал "Фулхэм" и никогда не стремился к быстрому переходу в большой клуб, но в прошлом сезоне Скотт Паркер использовал Карвалью очень редко, что и привело к заминке при подписании нового контракта. А сейчас, когда Фабиу стал полноценным игроком самой яркой и результативной команды Чемпионшипа, интерес к его персоне со стороны топ-клубов столь велик, что новое соглашение с "дачниками" Карвалью и его агенту просто не интересно.



С приходом в "Фулхэм" португальского менеджера Марку Силвы его бывший соотечественник просто расцвел. "Он очень хороший игрок", — говорит Силва. "Я не хочу сравнивать его с другими молодыми игроками, с которыми работал, потому что я тренировал такой клуб, как "Спортинг" в Португалии, где много талантов и потрясающая академия. Но я могу сказать, что у него хорошее мастерство для его возраста и зрелость, удивительная для игрока, которому только недавно исполнилось 19 лет".



Крутвелл: "Все это время семья Карвалью была верной "Фулхэму". Мы в "Бэлхэме" рекомендовали им выбрать "дачников", так как у нас с этим клубом хорошие отношения, вдобавок этот вариант был и самым удобным для семьи с точки зрения их места проживания, школы Фабиу. И сейчас никто не хочет покидать корабль, который на всех парах движется в Премьер-Лигу. Именно представители Карвалью настояли на том, чтобы "Ливерпуль" сразу же сдал Фабиу в аренду в "Фулхэм", если бы эта сделка все же состоялась".



Интересно, что в "Бенфике" не забыли о Карвалью, хоть он и пробыл там всего два года в очень юном возрасте. Пару лет назад клуб из Лиссабона связывался с Фабиу и его родителями, чтобы вернуть таланта в Португалию, но и тогда семья осталась верной "Фулхэму", который сейчас так или иначе получит за игрока молодежной сборной Англии компенсацию — в районе 5-8 миллионов фунтов. Даже если Карвалью уйдет свободным агентом, "Фулхэм" получит деньги за воспитание игрока, но, если бы сделка с "Ливерпулем" зимой состоялась, эта сумма была бы больше, а Фабиу все равно доиграл бы сезон на "Крейвен Коттедж" и, не исключено, его аренда была бы продлена, так как очевидно, что он нужен "Ливерпулю" не прямо сейчас, а в некотором будущем.



Потому болельщикам "Фулхэма" не стоит критиковать Фабиу Карвалью, который, как и любой молодой футболист, хочет чтобы его карьера развивалась правильно, и на данном этапе для него важно попасть в штат большого клуба, оставшись при этом с постоянной игровой практикой "Фулхэма". Такой вариант, вероятно, будет приемлем для "Ливерпуля" или другого клуба, который придет за Фабиу летом, а сейчас его задача — забивать как можно чаще в составе лидера Чемпионшипа и гарантировать своей вдохновенной игрой повышение в классе команде, в которой он вырос.







Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru