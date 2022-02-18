"Лестер" разгромил "Раннерс" в Лиге Конференций

"Лестер" уверенно выиграл первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Конференций, разгромив датский "Реннерс" со счетом 4:1.

Открыв счет усилиями Уилфрида Ндиди в середине первого тайма, "лисы" пропустили ответный гол "в раздевалку".



Однако во втором тайме команда Брендана Роджерса убедительно доказала свое превосходство в преддверии выезда в Данию через неделю.



Добавим, "Лестер" попал в Лигу Конференций, не сумев преодолеть групповой этап Лиги Европы. В случае победы над "Раннерс" по итогам двух матчей "лисы" выйдут в 1/8 финала на победителя одного из квартетов.



"Лестер" (Англия) — "Раннерс" (Дания) — 4:1 (1:0)



Голы: Ндиди 23, Барнс 49, Дака 54, Дьюсбери-Холл 74 — Хаммершой-Мистрати 45.



"Лестер": Шмейхель, Амарти, Сеюнджю, Вестергор, Олбрайтон, Тилеманс, Ндиди (Мэддисон 64, Чоудури 83), Дьюсбери-Холл (Сумаре 83), Лукман, Дака (Ихеаначо 64), Барнс (Перес 83).