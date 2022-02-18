Рангник обсудил с Магуайром и Роналду смену капитана

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник провел переговоры с Харри Магуайром и Криштиану Роналду о смене капитана команды на остаток сезона.

И хотя буквально на днях Рангник заявил, что "не видит причин" забирать капитанскую повязку у Магуайра, Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что такой вопрос обсуждается внутри клуба.



Рангник обеспокоен затянувшимся спадом формы Магуайра и считает, что самый дорогой защитник в мире смог бы избавить себя от дополнительного давления, передав повязку на ближайшие месяцы Роналду.



Рангник уже поговорил об этом с обоими игроками, и Магуайр, мягко говоря, не в восторге. Харри опасается, что, сложив с себя полномочия капитана на остаток сезона, уже не сможет вернуть себе повязку.



Дополнительно Рангник расстроил Магуайра, попросив Роналду стать наставником для молодежи, словно ставя под вопрос авторитет и лидерские качества Харри.



Сейчас в раздевалке "Юнайтед" крепнет ощущение, что Роналду неминуемо сместит Магуайра в качестве капитана. Некоторые игроки по-прежнему поддерживают Харри, но эта поддержка значительно ослабела в последние недели.