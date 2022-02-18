Рангник обсудил с Магуайром и Роналду смену капитана
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник провел переговоры с Харри Магуайром и Криштиану Роналду о смене капитана команды на остаток сезона.
И хотя буквально на днях Рангник заявил, что "не видит причин" забирать капитанскую повязку у Магуайра, Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что такой вопрос обсуждается внутри клуба.
Рангник обеспокоен затянувшимся спадом формы Магуайра и считает, что самый дорогой защитник в мире смог бы избавить себя от дополнительного давления, передав повязку на ближайшие месяцы Роналду.
Рангник уже поговорил об этом с обоими игроками, и Магуайр, мягко говоря, не в восторге. Харри опасается, что, сложив с себя полномочия капитана на остаток сезона, уже не сможет вернуть себе повязку.
Дополнительно Рангник расстроил Магуайра, попросив Роналду стать наставником для молодежи, словно ставя под вопрос авторитет и лидерские качества Харри.
Сейчас в раздевалке "Юнайтед" крепнет ощущение, что Роналду неминуемо сместит Магуайра в качестве капитана. Некоторые игроки по-прежнему поддерживают Харри, но эта поддержка значительно ослабела в последние недели.
18.02.2022 00:05
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ахахах магваер думает он ровня кристине?
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