Маунт надеется сыграть в финале Кубка Лиги
Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт ставит перед собой цель вернуться в строй к финалу Кубка Лиги против "Ливерпуля" на следующей неделе.
Напомним, Маунт получил травму лодыжки в первом тайме победного для "Челси" финала клубного Чемпионата Мира против "Палмейраса" в прошлую субботу.
Как сообщает The Telegraph, Мейсон точно пропустит выезд к "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге в ближайший уикенд, а также первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лилля" на "Стэмфорд Бридж" в следующий вторник.
Однако 23-летний англичанин настроен выйти на поле "Уэмбли" 27 февраля, когда команда Томаса Тухеля сразится с "Ливерпулем" за Кубок Лиги.
Уже выиграв со своим родным клубом Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный Чемпионат Мира, Маунт жаждет добавить в свою коллекцию очередную медаль.
17.02.2022 23:00
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