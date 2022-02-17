Маунт надеется сыграть в финале Кубка Лиги

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт ставит перед собой цель вернуться в строй к финалу Кубка Лиги против "Ливерпуля" на следующей неделе.

Напомним, Маунт получил травму лодыжки в первом тайме победного для "Челси" финала клубного Чемпионата Мира против "Палмейраса" в прошлую субботу.



Как сообщает The Telegraph, Мейсон точно пропустит выезд к "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге в ближайший уикенд, а также первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лилля" на "Стэмфорд Бридж" в следующий вторник.



Однако 23-летний англичанин настроен выйти на поле "Уэмбли" 27 февраля, когда команда Томаса Тухеля сразится с "Ливерпулем" за Кубок Лиги.



Уже выиграв со своим родным клубом Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный Чемпионат Мира, Маунт жаждет добавить в свою коллекцию очередную медаль.