Маунт надеется сыграть в финале Кубка Лиги

Мейсон Маунт Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт ставит перед собой цель вернуться в строй к финалу Кубка Лиги против "Ливерпуля" на следующей неделе.

Напомним, Маунт получил травму лодыжки в первом тайме победного для "Челси" финала клубного Чемпионата Мира против "Палмейраса" в прошлую субботу.

Как сообщает The Telegraph, Мейсон точно пропустит выезд к "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге в ближайший уикенд, а также первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лилля" на "Стэмфорд Бридж" в следующий вторник.

Однако 23-летний англичанин настроен выйти на поле "Уэмбли" 27 февраля, когда команда Томаса Тухеля сразится с "Ливерпулем" за Кубок Лиги.

Уже выиграв со своим родным клубом Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный Чемпионат Мира, Маунт жаждет добавить в свою коллекцию очередную медаль.


Метки Кубок Лиги, Маунт, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2022 23:00

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  1. jirrort 17.02.2022 23:03 # jirrort
    ИМПЕРАТОР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    (ответить)

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