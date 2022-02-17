"Челси" не возобновлял переговоры с Рюдигером

В данный момент "Челси" не ведет переговоры со своим защитником Антонио Рюдигером о новом контракте.

По информации Sky Sports, последний раз "Челси" и представители Рюдигера садились за стол переговоров в прошлом месяце.



С тех пор переговоры не возобновлялись, и клуб не делал своему ведущему игроку улучшенное предложение о новом контракте.



За ситуацией вокруг будущего Рюдигера внимательно следят различные европейские гранды, включая "Реал" и ПСЖ. Также в услугах Антонио заинтересован его соотечественник Ральф Рангник из "Манчестер Юнайтед".



Sky Sports добавляет, что для сохранения Рюдигера "Челси" пришлось бы сделать 28-летнего немца самым высокооплачиваемым защитником в Премьер-Лиге.