Том Дэвис уже не сыграет в этом сезоне

Полузащитник "Эвертона" Том Дэвис поведал, что уже не сыграет в этом сезоне.

23-летний Дэвис не появляется на футбольном поле с ноября. В прошлом месяце Том перенес операцию на задней поверхности бедра и был неожиданно вычеркнут из заявки "Эвертона" на вторую половину сезона.



Оказывается, это решение "ирисок" связано со сроками восстановление Дэвиса.



"В следующем сезоне", — ответил Дэвис в инстаграме на вопрос одного из фанатов "Эвертона" о том, когда Том снова сыграет за команду.