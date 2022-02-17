Том Дэвис уже не сыграет в этом сезоне
Полузащитник "Эвертона" Том Дэвис поведал, что уже не сыграет в этом сезоне.
23-летний Дэвис не появляется на футбольном поле с ноября. В прошлом месяце Том перенес операцию на задней поверхности бедра и был неожиданно вычеркнут из заявки "Эвертона" на вторую половину сезона.
Оказывается, это решение "ирисок" связано со сроками восстановление Дэвиса.
"В следующем сезоне", — ответил Дэвис в инстаграме на вопрос одного из фанатов "Эвертона" о том, когда Том снова сыграет за команду.
17.02.2022 21:00
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Последние комментарии:
А начинал отлично..
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Это он судиться хочет с врачом?
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пздц там модники в этом эвертоне, то льюин в школьницу оденется, то этот в хуй пойми что
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https://www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2020/02/NINTCHDBPICT000562549852.jpg?w=620
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что это за пудель ?
на залупенса похож
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С таким и на стрелку не страшно пойти
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Крутой
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Блять эти педики повсюду
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