Том Дэвис уже не сыграет в этом сезоне

Том Дэвис Полузащитник "Эвертона" Том Дэвис поведал, что уже не сыграет в этом сезоне.

23-летний Дэвис не появляется на футбольном поле с ноября. В прошлом месяце Том перенес операцию на задней поверхности бедра и был неожиданно вычеркнут из заявки "Эвертона" на вторую половину сезона.

Оказывается, это решение "ирисок" связано со сроками восстановление Дэвиса.

"В следующем сезоне", — ответил Дэвис в инстаграме на вопрос одного из фанатов "Эвертона" о том, когда Том снова сыграет за команду.


Метки Дэвис, травмы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2022 21:00

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  1. cuckoldsessions 17.02.2022 21:32 # cuckoldsessions
    А начинал отлично..

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  2. kabanusco 17.02.2022 21:31 # kabanusco
    Это он судиться хочет с врачом?

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  3. liverfun 17.02.2022 21:30 # liverfun
    пздц там модники в этом эвертоне, то льюин в школьницу оденется, то этот в хуй пойми что

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  4. ilovemanutd 17.02.2022 21:25 # ilovemanutd
    https://www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2020/02/NINTCHDBPICT000562549852.jpg?w=620

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  5. frisby 17.02.2022 21:24 # frisby
    что это за пудель ?
    на залупенса похож

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  6. jirrort 17.02.2022 21:22 # jirrort
    С таким и на стрелку не страшно пойти

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  7. jirrort 17.02.2022 21:20 # jirrort
    Крутой

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  8. ilovemanutd 17.02.2022 21:10 # ilovemanutd
    АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ

    (ответить)

  9. quavo 17.02.2022 21:02 # quavo
    Блять эти педики повсюду

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