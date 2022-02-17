Хазенхюттль отреагировал на слухи насчет "Юнайтед"

Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль отреагировал на слухи, связывающие его с переходом в "Манчестер Юнайтед".

После того, как "Саутгемптон" добыл ничью 1:1 на "Олд Траффорд", показав отличный по содержанию футбол, появились разговоры, что Хазенхюттль хорошо бы подошел "Юнайтед" — особенно в свете того, что у австрийца есть опыт совместной работы с Ральфом Рангником.



Однак Хазенхюттль совершенно не думает о воссоединении со своим спортивным директором по "РБ Лейпциг" и сосредоточен только на ближайшем матче.



"Я не думаю об этом, и это не интересует меня. Я не хочу говорить о своем будущем каждую неделю".



На этой неделе мы должны говорить о матче против "Эвертона". Это интересует меня больше, на этом весь мой фокус, вся моя энергия. Все прочее я оставляю другим людям", — цитирует Хазенхюттля The Independent.