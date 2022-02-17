В "Юнайтед" по-прежнему ожидают, что Погба уйдет

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему ожидает, что полузащитник Поль Погба покинет клуб грядущим летом.

В последнее время насчет будущего Погба ходят противоречивые слухи. Некоторые медиа утверждали, что Поль все еще может продлить свой истекающий в конце сезона контракт с "Юнайтед".



Однако Manchester Evening News стало известно, что контрактная ситуация Погба остается без изменений. Близкий к Полю источник утверждает, что 28-летний француз не делал никаких намеков на свою готовность остаться на "Олд Траффорд".



Учитывая это, "красные дьяволы" закладывают в свои планы расставание с Погба и ожидают приобрести минимум одного центрального полузащитника грядущим летом.



Источник добавляет, что единственный шанс "Юнайтед" сохранить Погба заключается в завоевании путевки в Лигу Чемпионов. Без возможности участвовать в элитном европейском турнире Поль точно уйдет.