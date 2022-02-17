В "Юнайтед" по-прежнему ожидают, что Погба уйдет
"Манчестер Юнайтед" по-прежнему ожидает, что полузащитник Поль Погба покинет клуб грядущим летом.
В последнее время насчет будущего Погба ходят противоречивые слухи. Некоторые медиа утверждали, что Поль все еще может продлить свой истекающий в конце сезона контракт с "Юнайтед".
Однако Manchester Evening News стало известно, что контрактная ситуация Погба остается без изменений. Близкий к Полю источник утверждает, что 28-летний француз не делал никаких намеков на свою готовность остаться на "Олд Траффорд".
Учитывая это, "красные дьяволы" закладывают в свои планы расставание с Погба и ожидают приобрести минимум одного центрального полузащитника грядущим летом.
Источник добавляет, что единственный шанс "Юнайтед" сохранить Погба заключается в завоевании путевки в Лигу Чемпионов. Без возможности участвовать в элитном европейском турнире Поль точно уйдет.
17.02.2022 19:00
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Последние комментарии:
Я представляю как они Криштинку выгонять будут ))
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я хуею что за требования. а сам он что делает для того чтоб мю были в этой самой ЛЧ? сам по себе игрок уровня конференций а ожидания космос
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