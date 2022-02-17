FA предупредила Руни

FA вынесла предупреждение главному тренеру "Дерби" Уэйну Руни после признания того о желании умышленно нанести травму.

Напомним, Ассоциация потребовала объяснений у Руни после того, как в преддверии выхода своего документального фильма экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" признался, что умышленно травмировал Джона Терри в матче против "Челси" в 2006 году.



По словам Руни, ему удалось отделаться предупреждением за дела давно минувших дней. Уэйн считает эту тему закрытой.



"Естественно, я предоставил свой ответ FA, а они вынесли мне предупреждение. Вот и все, вопрос закрыт, и мы можем двигаться дальше. Я доволен этим", — цитирует Руни Sky Sports.