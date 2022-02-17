Венкатешам объяснил, почему "Арсенал" остался без усиления в январе

Исполнительный директор "Арсенала" Винай Венкатешам объяснил, почему его клуб никого не купил в январе, пообещав укрепить состав грядущим летом.

В зимнее трансферное окно "Арсенал" попрощался с несколькими игроками, включая своего бывшего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга, но обзавестись новичками не смог, упустив свою цель номер один в лице Душана Влаховича.



По словам Венкатешама, "канониры" вовсе не бездействовали в январе — просто подходящих вариантов не нашлось.



"Мы участвуем в борьбе за место в зоне еврокубков. У нас действительно хорошие шансы финишировать в топ-4, и именно к этому мы стремимся".



"Мы значительно обновили свой состав летом. У нас есть планы по дальнейшему усилению грядущим летом. У нас очень четкий план".



"Я не самый большой фанат январского окна. Мы были сосредоточены на том, чтобы приблизить возможности, которыми мы бы хотели воспользоваться летом. Мы были активны в переговорах по нескольким направлениям. В конце концов это оказалось невозможно".



"Каждому комфортно от того, чем мы располагаем", — цитирует Венкатешама Football.London.