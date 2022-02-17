Роджерс не продаст Ндиди за 50 млн. фунтов

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс предупредил, что 50 миллионов фунтов будет недостаточно для приобретения его полузащитника Уилфрида Ндиди.

Ндиди выступает за "Лестер" после своего перехода из "Генка" в январе 2017. И хотя этот сезон складывается неудачно для "лис", предполагается, что большие клубы сохраняют интерес к Уилфриду.



Например, недавно в прессе появились слухи, что амбициозная "Астон Вилла" собирается по окончании сезона предложить 50 млн. фунтов за 25-летнего нигерийца, чей контракт с "Лестером" истекает в 2024 году, однако за такую сумму денег Роджерс не отпустит своего ключевого игрока.



"Он стоит гораздо больше этого", — приводит слова Роджерса The Independent.