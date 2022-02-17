Англия сыграет с Италией и Венгрией на "Молинью"

Два своих ближайших домашних матча в Лиге Наций сборная Англии решила сыграть на стадионе "Вулверхэмптона" "Молинью".

Напомним, после массовых беспорядков, приключившихся близ "Уэмбли" во время финала Евро-2020 прошлым летом, УЕФА обязал английскую сборную сыграть один домашний матч без зрителей.



Этим матчем, куда фанаты не будет допущены, станет матч Лиги Наций против Италии 11 июня. В FA решили, что отсутствие зрителей на трибунах может быть хорошим поводом для переноса игры с "Уэмбли" на стадион поменьше.



Против Венгрии 14 июля подопечные Гарета Саутгейта тоже сыграют на 32-тысячном "Молинью", но уже при зрителях.



Как отмечает BBC, последний раз стадион "волков" принимал матч сборной Англии еще в далеком 1956 году.