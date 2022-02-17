Англия сыграет с Италией и Венгрией на "Молинью"
Два своих ближайших домашних матча в Лиге Наций сборная Англии решила сыграть на стадионе "Вулверхэмптона" "Молинью".
Напомним, после массовых беспорядков, приключившихся близ "Уэмбли" во время финала Евро-2020 прошлым летом, УЕФА обязал английскую сборную сыграть один домашний матч без зрителей.
Этим матчем, куда фанаты не будет допущены, станет матч Лиги Наций против Италии 11 июня. В FA решили, что отсутствие зрителей на трибунах может быть хорошим поводом для переноса игры с "Уэмбли" на стадион поменьше.
Против Венгрии 14 июля подопечные Гарета Саутгейта тоже сыграют на 32-тысячном "Молинью", но уже при зрителях.
Как отмечает BBC, последний раз стадион "волков" принимал матч сборной Англии еще в далеком 1956 году.
17.02.2022 15:00
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уэмбли уже всех заебал в доску
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