Анри: "Если "Арсенал" не финиширует в топ-4, это будет провал"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что непопадание "канониров" в топ-4 Премьер-Лиги по итогам этого сезона стало бы провалом.

Последний раз "Арсеналу" удавалось финишировать в топ-4 еще в 2016 году, однако Анри верит в способность команды Микеля Артеты прервать эту серию.



"Лучшая вещь для "Арсенала" в том, что они не играли на выходных. "Вест Хэм" не воспользовался этим, "Тоттенхэм" никогда не мог".



"Арсенал" был обязан побеждать "Вулверхэмптон" (в своем последнем матче). То была победа огромной важности, но впереди все еще много матчей".



"Как и я говорил на старте сезона, если им это не удастся (финишировать в топ-4), это будет провал", — сообщил Анри CBS Sports.