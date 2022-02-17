Анри: "Если "Арсенал" не финиширует в топ-4, это будет провал"

Тьерри Анри Легенда "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что непопадание "канониров" в топ-4 Премьер-Лиги по итогам этого сезона стало бы провалом.

Последний раз "Арсеналу" удавалось финишировать в топ-4 еще в 2016 году, однако Анри верит в способность команды Микеля Артеты прервать эту серию.

"Лучшая вещь для "Арсенала" в том, что они не играли на выходных. "Вест Хэм" не воспользовался этим, "Тоттенхэм" никогда не мог".

"Арсенал" был обязан побеждать "Вулверхэмптон" (в своем последнем матче). То была победа огромной важности, но впереди все еще много матчей".

"Как и я говорил на старте сезона, если им это не удастся (финишировать в топ-4), это будет провал", — сообщил Анри CBS Sports.


Метки Анри, Арсенал

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 17.02.2022 14:49 # mancunia-planet
    Борьба до последнего тура будет походу. Шансы у всех равны более менее.

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  2. arsenverim 17.02.2022 14:33 # arsenverim
    Бред несет Анри, с самого начала сезона максимум на топ-6 рассчитывали.
    Учитывая нынешнее положение топ-4 возможно

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  3. carjblues 17.02.2022 14:25 # carjblues
    Лондон синий, а красная помойка в топ 6

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