Шоу уверен, что "Юнайтед" по силам выиграть Лигу Чемпионов

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу уверен, что его команде по силам выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне.

Несмотря на вылет из внутренних кубковых турниров и 20 очков отставания от вершины Премьер-Лиги, Шоу думает, что "Юнайтед" все еще может завершить этот сезон с трофеем.



Надежды Люка и его партнеров связаны с Лигой Чемпионов, где на следующей неделе "Юнайтед" сыграет с "Атлетико" в рамках 1/8 финала.



"Сезон вступает в свою определяющую фазу, и сейчас очень важно набрать хороший ход в лиге. Также наша команда верит, что мы можем выиграть Лигу Чемпионов".



"Не так много людей снаружи думают, что мы сделаем это, и некоторые назовут меня глупцом за эти слова, но у нас правда есть эта вера и эта уверенность, что мы можем выиграть Лигу Чемпионов".



"Думаю, каждый в раздевалке — игроки, тренерский штаб и руководство — верит в это. Теперь нам нужно разогнаться, добиваться результатов и продолжать хорошо играть", — цитирует Шоу Daily Mirror.