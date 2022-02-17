Шоу уверен, что "Юнайтед" по силам выиграть Лигу Чемпионов

Люк Шоу Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу уверен, что его команде по силам выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне.

Несмотря на вылет из внутренних кубковых турниров и 20 очков отставания от вершины Премьер-Лиги, Шоу думает, что "Юнайтед" все еще может завершить этот сезон с трофеем.

Надежды Люка и его партнеров связаны с Лигой Чемпионов, где на следующей неделе "Юнайтед" сыграет с "Атлетико" в рамках 1/8 финала.

"Сезон вступает в свою определяющую фазу, и сейчас очень важно набрать хороший ход в лиге. Также наша команда верит, что мы можем выиграть Лигу Чемпионов".

"Не так много людей снаружи думают, что мы сделаем это, и некоторые назовут меня глупцом за эти слова, но у нас правда есть эта вера и эта уверенность, что мы можем выиграть Лигу Чемпионов".

"Думаю, каждый в раздевалке — игроки, тренерский штаб и руководство — верит в это. Теперь нам нужно разогнаться, добиваться результатов и продолжать хорошо играть", — цитирует Шоу Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. m-ballack 17.02.2022 13:32 # m-ballack
    Всяко выше шансов, чем у мц

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  2. vyrentz 17.02.2022 13:24 # vyrentz
    Ловите наркомана. Самая слабая команда оставшаяся в лч.

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  3. wwwxxx 17.02.2022 13:19 # wwwxxx
    ну а че, если жребий будет удачный, выйти в 1/4 на условную бенфику или ювентус, в полуфинале хлопнуть приветульси, ну а финал есть финал, вон чемпионси не давали шансов против говнарей, но выиграли же

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  4. beatles-red 17.02.2022 13:09 # beatles-red
    Норм охуевшие пассажиры

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  5. thegodfather 17.02.2022 13:05 # thegodfather
    в теории реально.
    Если бы кто сказал в прошлом году перед 1/8, что Челси выиграет ЛЧ, все такие же бы фэйспалмы словили, как и ШОУ на фото

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  6. lampsss 17.02.2022 13:04 # lampsss
    Ахах

    Шоу на фото: «Какая ЛЧ? Бл, че я несу вообще..»

    Михайло как всегда троллит)

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  7. scauzer11 17.02.2022 13:00 # scauzer11
    что они там в раздевалке у себя курят

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