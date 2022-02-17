Шоу уверен, что "Юнайтед" по силам выиграть Лигу Чемпионов
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу уверен, что его команде по силам выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне.
Несмотря на вылет из внутренних кубковых турниров и 20 очков отставания от вершины Премьер-Лиги, Шоу думает, что "Юнайтед" все еще может завершить этот сезон с трофеем.
Надежды Люка и его партнеров связаны с Лигой Чемпионов, где на следующей неделе "Юнайтед" сыграет с "Атлетико" в рамках 1/8 финала.
"Сезон вступает в свою определяющую фазу, и сейчас очень важно набрать хороший ход в лиге. Также наша команда верит, что мы можем выиграть Лигу Чемпионов".
"Не так много людей снаружи думают, что мы сделаем это, и некоторые назовут меня глупцом за эти слова, но у нас правда есть эта вера и эта уверенность, что мы можем выиграть Лигу Чемпионов".
"Думаю, каждый в раздевалке — игроки, тренерский штаб и руководство — верит в это. Теперь нам нужно разогнаться, добиваться результатов и продолжать хорошо играть", — цитирует Шоу Daily Mirror.
17.02.2022 13:00
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Всяко выше шансов, чем у мц
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Ловите наркомана. Самая слабая команда оставшаяся в лч.
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ну а че, если жребий будет удачный, выйти в 1/4 на условную бенфику или ювентус, в полуфинале хлопнуть приветульси, ну а финал есть финал, вон чемпионси не давали шансов против говнарей, но выиграли же
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Норм охуевшие пассажиры
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в теории реально.
Если бы кто сказал в прошлом году перед 1/8, что Челси выиграет ЛЧ, все такие же бы фэйспалмы словили, как и ШОУ на фото
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Ахах
Шоу на фото: «Какая ЛЧ? Бл, че я несу вообще..»
Михайло как всегда троллит)
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что они там в раздевалке у себя курят
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