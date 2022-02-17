Звезды "Челси" не получат бонусов за Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира
Звезды "Челси" не получат никаких дополнительных бонусов за завоевание Суперкубка Европы и победу на клубном Чемпионате Мира.
Еще в августе "Челси" одолел "Вильярреал" в серии послематчевых пенальти и завоевал Суперкубок Европы, получив призовых от УЕФА в размере 3.7 млн. фунтов.
Еще 3.6 млн. фунтов "синие" получили от ФИФА благодаря своей победе над "Палмейрасом" в финале клубного Чемпионата Мира ранее в феврале.
Как сообщает Daily Mail, все эти призовые останутся в казне клуба, потому что утвержденная перед стартом сезона бонусная шкала не предусматривает никакого дополнительного денежного вознаграждения игрокам за завоевание этих двух мини-трофеев. Сражались за них подопечные Томаса Тухеля "за зарплату".
Только завоевание титула Премьер-Лиги, Кубка Англии, Кубка Лиги или трофея Лиги Чемпионов обеспечит игрокам "Челси" дополнительный заработок.
17.02.2022 12:00
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Так это ж очевидно -- денег у нищебродов нет, всё спустили на третью ногу рукаки. Долг перед Ромой - 1,5лярда, какие еще им призовые.
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Обоссанси
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Ясен xyй, какой-нибудь аснл давно бы весь трансферный бюджет угрохал бы на призовые.
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команда старалась ради содержания Лукаку в команде в течении 6 месяцев
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Логично.
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ну так правильно хуле там делить то
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все сражаются за трофеи, пенсы за зарплату. очередное доказательство того, что клуб - бордель.
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