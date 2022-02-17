Звезды "Челси" не получат бонусов за Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира

Звезды "Челси" не получат никаких дополнительных бонусов за завоевание Суперкубка Европы и победу на клубном Чемпионате Мира.

Еще в августе "Челси" одолел "Вильярреал" в серии послематчевых пенальти и завоевал Суперкубок Европы, получив призовых от УЕФА в размере 3.7 млн. фунтов.



Еще 3.6 млн. фунтов "синие" получили от ФИФА благодаря своей победе над "Палмейрасом" в финале клубного Чемпионата Мира ранее в феврале.



Как сообщает Daily Mail, все эти призовые останутся в казне клуба, потому что утвержденная перед стартом сезона бонусная шкала не предусматривает никакого дополнительного денежного вознаграждения игрокам за завоевание этих двух мини-трофеев. Сражались за них подопечные Томаса Тухеля "за зарплату".



Только завоевание титула Премьер-Лиги, Кубка Англии, Кубка Лиги или трофея Лиги Чемпионов обеспечит игрокам "Челси" дополнительный заработок.