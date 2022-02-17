Звезды "Челси" не получат бонусов за Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира

Челси Звезды "Челси" не получат никаких дополнительных бонусов за завоевание Суперкубка Европы и победу на клубном Чемпионате Мира.

Еще в августе "Челси" одолел "Вильярреал" в серии послематчевых пенальти и завоевал Суперкубок Европы, получив призовых от УЕФА в размере 3.7 млн. фунтов.

Еще 3.6 млн. фунтов "синие" получили от ФИФА благодаря своей победе над "Палмейрасом" в финале клубного Чемпионата Мира ранее в феврале.

Как сообщает Daily Mail, все эти призовые останутся в казне клуба, потому что утвержденная перед стартом сезона бонусная шкала не предусматривает никакого дополнительного денежного вознаграждения игрокам за завоевание этих двух мини-трофеев. Сражались за них подопечные Томаса Тухеля "за зарплату".

Только завоевание титула Премьер-Лиги, Кубка Англии, Кубка Лиги или трофея Лиги Чемпионов обеспечит игрокам "Челси" дополнительный заработок.


Метки клубный Чемпионат Мира, Суперкубок Европы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 17.02.2022 12:46 # mixmaster
    Так это ж очевидно -- денег у нищебродов нет, всё спустили на третью ногу рукаки. Долг перед Ромой - 1,5лярда, какие еще им призовые.

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  2. chr1s8rown 17.02.2022 12:41 # chr1s8rown
    Обоссанси

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  3. chelsea88 17.02.2022 12:33 # chelsea88
    Ясен xyй, какой-нибудь аснл давно бы весь трансферный бюджет угрохал бы на призовые.

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  4. blueswin 17.02.2022 12:30 # blueswin
    команда старалась ради содержания Лукаку в команде в течении 6 месяцев

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  5. liverpool888 17.02.2022 12:20 # liverpool888
    Логично.

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  6. meshuggah 17.02.2022 12:18 # meshuggah
    ну так правильно хуле там делить то

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  7. wengerrrro 17.02.2022 12:02 # wengerrrro
    все сражаются за трофеи, пенсы за зарплату. очередное доказательство того, что клуб - бордель.

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