Конте оценил в 1% вероятность того, что "Тоттенхэм" попадет в топ-4
Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте оценил в один процент вероятность того, что его команда финиширует в топ-4 Премьер-Лиги.
"Тоттенхэм" заметно прибавил после прихода Конте на тренерский мостик, однако надолго сохранить эту форму "шпорам" не удалось.
"Тоттенхэм" потерпел три поражения кряду в Премьер-Лиге и откатился на восьмое место. О том, чтобы тягаться с "Манчестер Сити", "Ливерпулем" и "Челси", Антонио даже не помышляет.
"В прошлом я всегда говорил, что оцениваю вероятность победы в лиге в один процент".
"Здесь же ситуация странная, и я бы сказал, что один процент — это вероятность завоевания нами четвертого места".
"Здесь другая ситуация, потому что уровень этой лиги очень высок, а команды топ-уровня оставляют тебе не так много пространства (в топ-4)".
"По этой причине, а также из-за высокого уровня каждая команда хочет стать лучше. Не только "Тоттенхэм", но и "Арсенал", "Лестер", "Вест Хэм", "Астон Вилла", "Ньюкасл". Даже "Брайтон" и "Вулверхэмптон".
"Все они хотят стать лучше, и нам приходится конкурировать с этими командами, а не с командами топ-уровня".
"Сейчас важно не бояться этой ситуации. Нам нужно обладать желанием и волей сражаться против обстоятельств, пытаясь перестроиться. Это совершенно другая ситуация относительно моего прошлого", — сообщил Конте beIN Sports.
17.02.2022 11:00
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За что уважаю Конте, так это за честность. Говорит как есть и адекватные фаны его поддержат. Я думаю Леви найдёт к нему подход. Будет большой потерей, если он уйдёт.
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Значит будет лига конференций прямо день сурка.
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Конте придётся подстроиться под модель Тоттенхэма, когда вместо готовых исполнителей ему будут покупать игроков под развитие, но подходящих под его видение футбола.
Он уже говорил ранее об этом в одном из своих интервью.
Ему никто не ставит в этом сезоне задачи о чемпионстве, да и места в ЛЧ от него мало кто ожидал. Этот сезон у него уйдёт на формирование состава. Летом ему докупят нужных игроков. В следующем сезоне уже можно ожидать места в топ4.
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Дизморалит похлеще результатов команды
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