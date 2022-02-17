Конте оценил в 1% вероятность того, что "Тоттенхэм" попадет в топ-4

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте оценил в один процент вероятность того, что его команда финиширует в топ-4 Премьер-Лиги.

"Тоттенхэм" заметно прибавил после прихода Конте на тренерский мостик, однако надолго сохранить эту форму "шпорам" не удалось.



"Тоттенхэм" потерпел три поражения кряду в Премьер-Лиге и откатился на восьмое место. О том, чтобы тягаться с "Манчестер Сити", "Ливерпулем" и "Челси", Антонио даже не помышляет.



"В прошлом я всегда говорил, что оцениваю вероятность победы в лиге в один процент".



"Здесь же ситуация странная, и я бы сказал, что один процент — это вероятность завоевания нами четвертого места".



"Здесь другая ситуация, потому что уровень этой лиги очень высок, а команды топ-уровня оставляют тебе не так много пространства (в топ-4)".



"По этой причине, а также из-за высокого уровня каждая команда хочет стать лучше. Не только "Тоттенхэм", но и "Арсенал", "Лестер", "Вест Хэм", "Астон Вилла", "Ньюкасл". Даже "Брайтон" и "Вулверхэмптон".



"Все они хотят стать лучше, и нам приходится конкурировать с этими командами, а не с командами топ-уровня".



"Сейчас важно не бояться этой ситуации. Нам нужно обладать желанием и волей сражаться против обстоятельств, пытаясь перестроиться. Это совершенно другая ситуация относительно моего прошлого", — сообщил Конте beIN Sports.