Мбаппе открыт к переходу в "Ливерпуль"
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе открыт к переходу в "Ливерпуль" свободным агентом грядущим летом.
Как известно, действующий контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце этого сезона. Долгое время претендентом номер один на Килиана считался "Реал".
Однако в минувший вторник Мбаппе поставил "Реал" на порог выбывания из Лиги Чемпионов, своим голом обеспечив ПСЖ победу 1:0 в первом матче 1/8 финала.
По информации Sport, результат матча на "Парк де Пренс" "кардинально изменил сценарий", и теперь 23-летний игрок сборной Франции не собирается ограничивать себя одним "Реалом", а готов рассмотреть более широкий круг вариантов.
Мбаппе даже открыт к новому контракту с ПСЖ, но и проект "Ливерпуля" выглядит для него привлекательно. Ключом к переезду Килиана на "Энфилд" могут стать отношения француза с главным тренером "красных" Юргеном Клоппом.
Добавим, "Ливерпуль" до сих пор не уладил вопрос с будущим Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино. У всех троих нападающих, которым уже исполнилось 30 лет или исполнится до старта следующего сезона, остается только один полный год по действующим контрактам.
17.02.2022 10:00
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Последние комментарии:
Безвиза даже на спортсе забросали какахами
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В МЮ, там лучше кормят.
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Просто супер , Диас, мбаппе в Ливерпуль , а остальным всем клубам страпон обеспечен пхехехехехеххехеехехеххеххехехехехеххеехеххе
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вчера интер понравился)
зерохуй отскочил.
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Братья украинцы, не расслабляйтесь раньше времени:
Газета Politico объявила о возможном вторжении России на Украину после 20 февраля.
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Зачем платить односезонке Мбаппе 750к если Диаз играет за 75к?
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Эти мбаппе с Холландом ахуели , я думаю даже КОРОЛИ не будут им платить больше 400к
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В Челси его!
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Прайм Азар>прайм сосалах
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Чел жадный до денег, какие еще портовые?
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Что за тупой вброс, кк раз из за гола, Реал его и должен забирать
Да и кроме реала его зарплату никто не потянет, а пахать каждый день на поле тысяч за 300 он не согласиться
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Видели как вчера судья охуел? Когда он свистнул начало матча, а колбасяуны бухнулись на колено. Надо было по жёлтой въебать дибилдоидам.
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хотя чем черт не шутит, клоп известный ротатор
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the sun открыла новую платформу?
(ответить)
Politico сообщила новую дату «вторжения» России на Украину.
Теперь это 20 февраля. По мнению экспертов, опрошенных изданием, прежняя дата – 16 февраля – называлась для «отвлечения внимания» от основной.
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Первые 50 матчей Мохаммеда Салаха в Лиге чемпионов за "Ливерпуль":
50 игр
33 гола
10 ассистов
2 финала
1 титул
Лучший!!!
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Диаз > Мбаппе
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Мбаппе открыт к переходу в "Ливерпуль"
Что за бред пишут! солнечную Испанию променять на Туманый албион!
П.с под шумок ЛЧ и новость придумалась :))
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Хочет к КНЯЗЯМ!!! Но хотят ли КНЯЗИ?!!
Лучший клуб привлекателен - это понятно.
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Отличное решение, Киллианх!
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