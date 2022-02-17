Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе открыт к переходу в "Ливерпуль" свободным агентом грядущим летом.

Как известно, действующий контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце этого сезона. Долгое время претендентом номер один на Килиана считался "Реал".



Однако в минувший вторник Мбаппе поставил "Реал" на порог выбывания из Лиги Чемпионов, своим голом обеспечив ПСЖ победу 1:0 в первом матче 1/8 финала.



По информации Sport, результат матча на "Парк де Пренс" "кардинально изменил сценарий", и теперь 23-летний игрок сборной Франции не собирается ограничивать себя одним "Реалом", а готов рассмотреть более широкий круг вариантов.



Мбаппе даже открыт к новому контракту с ПСЖ, но и проект "Ливерпуля" выглядит для него привлекательно. Ключом к переезду Килиана на "Энфилд" могут стать отношения француза с главным тренером "красных" Юргеном Клоппом.



Добавим, "Ливерпуль" до сих пор не уладил вопрос с будущим Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино. У всех троих нападающих, которым уже исполнилось 30 лет или исполнится до старта следующего сезона, остается только один полный год по действующим контрактам.