Мбаппе открыт к переходу в "Ливерпуль"

Килиан Мбаппе Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе открыт к переходу в "Ливерпуль" свободным агентом грядущим летом.

Как известно, действующий контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце этого сезона. Долгое время претендентом номер один на Килиана считался "Реал".

Однако в минувший вторник Мбаппе поставил "Реал" на порог выбывания из Лиги Чемпионов, своим голом обеспечив ПСЖ победу 1:0 в первом матче 1/8 финала.

По информации Sport, результат матча на "Парк де Пренс" "кардинально изменил сценарий", и теперь 23-летний игрок сборной Франции не собирается ограничивать себя одним "Реалом", а готов рассмотреть более широкий круг вариантов.

Мбаппе даже открыт к новому контракту с ПСЖ, но и проект "Ливерпуля" выглядит для него привлекательно. Ключом к переезду Килиана на "Энфилд" могут стать отношения француза с главным тренером "красных" Юргеном Клоппом.

Добавим, "Ливерпуль" до сих пор не уладил вопрос с будущим Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино. У всех троих нападающих, которым уже исполнилось 30 лет или исполнится до старта следующего сезона, остается только один полный год по действующим контрактам.


Метки Ливерпуль, Мбаппе, ПСЖ, Реал

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2022 10:00

Количество просмотров Просмотров: 3424

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Последние комментарии:




  1. nepomniachtchi 17.02.2022 11:41 # nepomniachtchi
    Безвиза даже на спортсе забросали какахами

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  2. mancunia-planet 17.02.2022 11:40 # mancunia-planet
    В МЮ, там лучше кормят.

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  3. roberto-89 17.02.2022 11:36 # roberto-89
    Просто супер , Диас, мбаппе в Ливерпуль , а остальным всем клубам страпон обеспечен пхехехехехеххехеехехеххеххехехехехеххеехеххе

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  4. thegodfather 17.02.2022 11:36 # thegodfather
    вчера интер понравился)

    зерохуй отскочил.

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  5. mcart 17.02.2022 11:34 # mcart
    Братья украинцы, не расслабляйтесь раньше времени:
    Газета Politico объявила о возможном вторжении России на Украину после 20 февраля.

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  6. krakovyak 17.02.2022 11:33 # krakovyak
    Зачем платить односезонке Мбаппе 750к если Диаз играет за 75к?

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  7. englandonelove 17.02.2022 11:29 # englandonelove
    Эти мбаппе с Холландом ахуели , я думаю даже КОРОЛИ не будут им платить больше 400к

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  8. dwayne 17.02.2022 11:28 # dwayne
    В Челси его!

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  9. danny949494 17.02.2022 11:28 # danny949494
    Прайм Азар>прайм сосалах

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  10. fc-oil 17.02.2022 11:22 # fc-oil
    Чел жадный до денег, какие еще портовые?

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  11. ignatik 17.02.2022 11:06 # ignatik
    Что за тупой вброс, кк раз из за гола, Реал его и должен забирать
    Да и кроме реала его зарплату никто не потянет, а пахать каждый день на поле тысяч за 300 он не согласиться

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  12. krakovyak 17.02.2022 11:04 # krakovyak
    Видели как вчера судья охуел? Когда он свистнул начало матча, а колбасяуны бухнулись на колено. Надо было по жёлтой въебать дибилдоидам.

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  13. selta 17.02.2022 11:03 # selta
    хотя чем черт не шутит, клоп известный ротатор

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  14. selta 17.02.2022 11:02 # selta
    the sun открыла новую платформу?

    (ответить)

  15. great-alexander 17.02.2022 11:01 # great-alexander
    Politico сообщила новую дату «вторжения» России на Украину.

    Теперь это 20 февраля. По мнению экспертов, опрошенных изданием, прежняя дата – 16 февраля – называлась для «отвлечения внимания» от основной.

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  16. ian 17.02.2022 11:01 # ian
    Первые 50 матчей Мохаммеда Салаха в Лиге чемпионов за "Ливерпуль":

    50 игр
    33 гола
    10 ассистов
    2 финала
    1 титул

    Лучший!!!

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  17. krakovyak 17.02.2022 11:00 # krakovyak
    Диаз > Мбаппе

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  18. chelsiukpro 17.02.2022 10:56 # chelsiukpro
    Мбаппе открыт к переходу в "Ливерпуль"

    Что за бред пишут! солнечную Испанию променять на Туманый албион!
    П.с под шумок ЛЧ и новость придумалась :))

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  19. electric 17.02.2022 10:55 # electric
    Хочет к КНЯЗЯМ!!! Но хотят ли КНЯЗИ?!!
    Лучший клуб привлекателен - это понятно.

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  20. krakovyak 17.02.2022 10:51 # krakovyak
    Отличное решение, Киллианх!

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