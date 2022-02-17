Рафинья отказался обсуждать новый контракт с "Лидсом"
Вингер "Лидса" Рафинья отказался от переговоров со своим клубом о новом контракте и помышляет об отъезде с "Элланд Роуд" грядущим летом.
По информации Goal, в течение января "Лидс" дважды обращался к Рафинье с предложением обсудить продление сотрудничества.
Однако 25-летний бразилец, чей действующий контракт истекает в 2024 году, оба раза оставлял приглашение "Лидса" к столу переговоров без ответа.
Дело в том, что Рафинья находится в ожидании предложений от топ-клубов Европы. Забивший восемь голов в этом сезоне Премьер-Лиги вингер не спешит с решением и хочет посмотреть, какие варианты у него есть.
Приоритет Рафиньи — остаться в Премьер-Лиге, однако экс-игрок "Ренна" предпочтет перейти в зарубежный клуб, который регулярно сражается за трофеи, нежели отправится в какой-нибудь английский середняк.
17.02.2022 09:00
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слишком слаб для Ливерпуля, возможно он заинтересуют Арсенал Челси или МЮ, может даже Сити, они же кого надо и кого не надо покупают в каждое ТО
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