Конте разочарован зимним трансферным окном

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте считает, что после зимнего трансферного окна его команда стала только слабее.

Упустив Адаму Траоре и Луиса Диаса, Конте был вынужден довольствоваться приглашением Деяна Кулусевски и Родриго Бентакура из "Ювентуса" в январе.



Конте с пониманием относится к трансферной политике клуба, но в то же время предупреждает, что теперь ему потребуется еще больше времени на создание боеспособной команды.



"Январское окно сложилось непросто. Четверо игроков покинули клуб, и это были важные игроки. Пришли двое, поэтому в количественном отношении состав — на бумаге — стал не сильнее, а слабее".



"Бентакур и Кулусевски — идеальные новички для "Тоттенхэма", потому что этот клуб ищет молодых игроков, которые могут прибавить и развиваться, а не игроков, которые являются готовым продуктом. Так здесь заведено".



"Таковы видение и философия клуба. Естественно, если ты хочешь прибавлять быстрее, становиться конкурентноспособным быстрее, тогда тебе нужны опытные игроки, потому что они сразу поднимают уровень команды".



"Но, как я уже сказал, я понимаю видение клуба", — сообщил Конте Sky Italy.