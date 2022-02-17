Конте разочарован зимним трансферным окном

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте считает, что после зимнего трансферного окна его команда стала только слабее.

Упустив Адаму Траоре и Луиса Диаса, Конте был вынужден довольствоваться приглашением Деяна Кулусевски и Родриго Бентакура из "Ювентуса" в январе.

Конте с пониманием относится к трансферной политике клуба, но в то же время предупреждает, что теперь ему потребуется еще больше времени на создание боеспособной команды.

"Январское окно сложилось непросто. Четверо игроков покинули клуб, и это были важные игроки. Пришли двое, поэтому в количественном отношении состав — на бумаге — стал не сильнее, а слабее".

"Бентакур и Кулусевски — идеальные новички для "Тоттенхэма", потому что этот клуб ищет молодых игроков, которые могут прибавить и развиваться, а не игроков, которые являются готовым продуктом. Так здесь заведено".

"Таковы видение и философия клуба. Естественно, если ты хочешь прибавлять быстрее, становиться конкурентноспособным быстрее, тогда тебе нужны опытные игроки, потому что они сразу поднимают уровень команды".

"Но, как я уже сказал, я понимаю видение клуба", — сообщил Конте Sky Italy.


Метки Конте, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 17.02.2022 09:09 # vyrentz
    никогда такого не было

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  2. mixmaster 17.02.2022 08:39 # mixmaster
    Он только сейчас понял, что за такое возглавил?

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  3. ofori-twumasi 17.02.2022 08:30 # ofori-twumasi
    Конте во всех клубах неплохо ставит игру, но потом начинает ныть из-за трансферов и ссорится с руководством. Это только начало.

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  4. hunter022 17.02.2022 08:13 # hunter022
    Это далеко не последнее разочарование в курятнике дон Антонио.

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