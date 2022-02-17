Конте разочарован зимним трансферным окном
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте считает, что после зимнего трансферного окна его команда стала только слабее.
Упустив Адаму Траоре и Луиса Диаса, Конте был вынужден довольствоваться приглашением Деяна Кулусевски и Родриго Бентакура из "Ювентуса" в январе.
Конте с пониманием относится к трансферной политике клуба, но в то же время предупреждает, что теперь ему потребуется еще больше времени на создание боеспособной команды.
"Январское окно сложилось непросто. Четверо игроков покинули клуб, и это были важные игроки. Пришли двое, поэтому в количественном отношении состав — на бумаге — стал не сильнее, а слабее".
"Бентакур и Кулусевски — идеальные новички для "Тоттенхэма", потому что этот клуб ищет молодых игроков, которые могут прибавить и развиваться, а не игроков, которые являются готовым продуктом. Так здесь заведено".
"Таковы видение и философия клуба. Естественно, если ты хочешь прибавлять быстрее, становиться конкурентноспособным быстрее, тогда тебе нужны опытные игроки, потому что они сразу поднимают уровень команды".
"Но, как я уже сказал, я понимаю видение клуба", — сообщил Конте Sky Italy.
17.02.2022 08:00
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Последние комментарии:
никогда такого не было
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Он только сейчас понял, что за такое возглавил?
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Конте во всех клубах неплохо ставит игру, но потом начинает ныть из-за трансферов и ссорится с руководством. Это только начало.
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Это далеко не последнее разочарование в курятнике дон Антонио.
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